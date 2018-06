Francisco: "No creo que el Lugo o Francisco manden al Almería al pozo"

Lugo, 1 jun (EFE).- El entrenador del Lugo, Francisco Rodríguez, dijo este viernes que pase lo que pase en el encuentro de este sábado, con el Almería, el equipo de su ciudad y al que defendió como jugador y técnico, no serán ni él ni el conjunto gallego los responsables de enviarle "al pozo".

"Al final no creo que sea que el CD Lugo o Francisco los que manden al Almería al pozo. Esto es muy largo y hoy está cada uno donde debe de estar y al final del partido estará cada uno donde debe estar", comentó en una conferencia de prensa.

Francisco aseguró que su equipo lleva un mes "sin ninguna necesidad en la clasificación" y que "ha competido en todos los partidos".

El técnico señaló que el respeto de los rojiblancos "a la competición es enorme" y explicó que el objetivo que tienen es batir el récord de puntuación del equipo en la categoría de plata.

"Hemos tenido un debe con nuestra afición todo el año y queremos irnos con una sensación buena y esos 57 puntos que nos darían ser el mejor Lugo de toda la historia a pesar de llevar muchos meses sin estar bien", dijo.

Admitió que la temporada se le ha hecho "bastante larga" al conjunto gallego, pero se sintió orgulloso de la actitud del grupo.

"Nos podemos mirar a la cara porque hemos sido valientes a pesar de no haber llegado adonde queríamos", declaró.

Respecto al encuentro con el Almería, que llega al estadio Anxo Carro en posiciones de descenso, señaló que "hay muchos equipos pendientes del partido" y recordó que la temporada pasada él estaba "en una situación igual" con el Universidad de Murcia.

"Mi equipo se jugaba el descenso, el Almería también estaba en esa situación, ellos ganaron, mi equipo perdió y yo me fui a Segunda B. Es una desgracia a quien le pase, pero no es culpa del equipo al que se enfrenta, sino del equipo que no ha hecho las cosas bien y desciende", precisó.

Preguntado por si ha recibido llamadas de Almería, donde nació, jugó y entrenó, afirmó que solo las de su mujer, su familia y algunos amigos.

"He vivido mucho tiempo allí como jugador y entrenador, pero con el club prácticamente no he tenido relación desde que me marché, así que no he tenido llamadas porque no tengo confianza con nadie del club para poder hablar", sostuvo.

Por otra parte, señaló que es difícil que pueda contar con los delanteros Manuel Vázquez 'Chuli' y Mario Barco por los problemas que han tenido esta semana, al igual que Luis Muñoz, y confirmó que la portería será para Roberto Fernández, que este viernes ha anunciado que se retira.