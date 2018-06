Diputado PP Ceuta graba vídeo desde asiento y dice es "grave error" para país

Ceuta, 1 jun (EFE).- El único diputado por Ceuta del PP, Juan Bravo, ha grabado un vídeo minutos antes del inicio de la votación que ha convertido en presidente del Gobierno a Pedro Sánchez y ha destacado desde su asiento que es un "grave error para el país".

El vídeo, grabado sentado en su escaño del Congreso de los Diputados, apenas dura cuarenta segundos y ha sido grabado por el propio diputado popular por Ceuta una media hora antes de que comenzara la votación de la moción de censura que ha convertido en presidente al socialista Pedro Sánchez.

Juan Bravo, dirigiéndose a los militantes y simpatizantes del PP, ha señalado que se trata de "un momento complicado, es un grave error para el país, las familias, los parados, los pensionistas y para muchísima gente".

"Cuesta mucho hablar en este momento -ha reflexionado- pero me parecía injusto no hacerlo por los tantos mensajes de apoyo recibido de teléfonos que incluso no conozco".

El parlamentario ceutí ha dicho que ahora "es el momento de estar más unidos, tenemos que pedir perdón por lo que hayamos hecho mal y empezar a trabajar ya para recuperar el gobierno. Muchas gracias y mucho ánimo", ha añadido.