La Bolsa de Milán recibe el nuevo Gobierno en Italia con un auge del 1,49 %

Roma, 1 jun (EFECOM).- La Bolsa de Milán cerró hoy al alza y su índice selectivo FTSE MIB avanzó un 1,49 %, hasta los 22.109,55 puntos, el mismo día en que juró el Gobierno de Giuseppe Conte, apoyado por el Movimiento 5 Estrellas y la ultraderechista Liga.

Por su parte, el índice general FTSE Italia All-Share subió un 1,54 %, hasta los 24.299,10 enteros.

Durante la sesión se cambiaron de manos 1.510 millones de acciones por un valor de 4.357 millones de euros.

De las 404 compañías que cotizaron en el parqué milanés, 315 subieron, 63 bajaron y 26 cerraron sin variación.

Los inversores acogieron de buena gana el juramento del nuevo primer ministro de Italia Giuseppe Conte, apoyado por el partido antiestablishment Movimiento Cinco Estrellas y la ultraderechista Liga Norte, que celebraron el autoproclamado "Gobierno del cambio".

En esta sesión de subidas generalizadas las acciones del gigante italo-estadounidense Fiat Chrysler Automobiles (FCA) se desplomaron un 4,53 % pues el plan estratégico para 2018-2022 presentado no cumplió las expectativas de los inversores.

El consejero delegado de FCA, Sergio Marchionne, presentó el programa en la localidad italiana de Balocco (norte) y dijo que no comprendía la acogida del mercado porque no había dado "malas noticias".

""La ultima vez que anunciamos el plan quinquenal la acción se desplomó así que... que Dios nos bendiga. No lo entiendo, la verdad, no he dado malas noticias, creo yo", apuntó Marchionne.

Por contra, el mejor parado fue el influyente sector bancario italiano, liderado por Banco Popolare Milano, que aumentó en un sobresaliente 8,45 % el valor de sus participaciones.

La siguieron Banca Popolare Emilia romagna (7,87 %), Ubi Banca (5,70 %), Banca Generali (4,81 %), Unicredit (3,93 %), Intesa Sanpaolo (3,30 %), Finecobank (2,74 %), Mediobanca (2,60 %) y Banca Mediolanum (1,16 %).