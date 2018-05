Zidane: La victoria en el Mundial de 1998 cambió mi vida por completo

París, 31 may (EFE).- El francés Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, asegura en una entrevista publicada ESTE JUEVES en "L'Équipe" que el 12 de julio de 1998, cuando los "bleus" derrotaron a Brasil en la final del Mundial, se convirtió en "el jugador que marcó la historia del fútbol francés".

"No lo tenía claro en aquel momento, pero mi vida cambió por completo tras ese partido", dijo el técnico galo, que a partir de entonces "sintió" un cambio radical en la percepción que el público tenía de él.

Esa noche, en el Stade de France de París, Zizou se convirtió en el héroe de toda Francia al conseguir dos de los tres goles que dieron la victoria a su equipo (3-0).

"En el primer tanto (minuto 27), siento cierta tensión, no estoy muy contento y se puede ver. En cambio, en el segundo (minuto 45), me libero. Es una felicidad enorme", recordó.

El excentrocampista agradeció su apoyo al entonces seleccionador, Aimé Jacquet, ya que le "quitó mucha presión" un día antes del encuentro.

"Hasta entonces, aunque había realizado buenas jugadas, no había sido decisivo. Hablar con Jacquet antes de la final me ayudó mucho (...). Me repetía: 'No has marcado, pero no pasa nada'".

Sobre la expulsión que sufrió ante Arabia Saudí en el minuto 70 por un pisotón malintencionado, señaló que, a pesar de no ser un gesto que hay que "hacer", no mereció ver la roja, pero la reacción de Jacquet fue justificada.

"No quiso mirarme cuando salí. (...) Estuvo muy enfadado durante un día o dos, pero como es una buena persona, que solo desea lo mejor a sus jugadores, acabó viniendo a hablarme. Entendió lo que había pasado. Bueno, esto me lo diría realmente tres o cuatro años después", dijo entre risas.

El exinternacional confesó que si le sucediera lo mismo a uno de sus jugadores no lo "agobiaría tanto", ya que "las reacciones malas no siempre se pueden controlar".

"En el Real Madrid, hay dos o tres que pueden tener unos prontos. Hablo con ellos antes de los partidos. (...) Les digo: 'Seguid enfocados en vuestro partido, aunque recibáis algunos golpes, porque a veces uno puede reventar'".

Además, señaló que también cuenta con jugadores que no "reaccionan a los golpes", como Cristiano Ronaldo, cuyo autocontrol le parece "impresionante", y dijo admirar "a los que consiguen mantener la cama".