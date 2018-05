Senegal empata con Luxemburgo sin Sadio Mané

Redacción deportes, 31 may (EFE).- La selección de Senegal, rival de Colombia en el próximo Mundial de Rusia, no pudo pasar del empate en su primer partido de preparación para la Copa del Mundo, al igual este jueves 0-0 con Luxemburgo, en un encuentro en el que los africano no pudieron contar con su gran estrella, el delantero Sadio Mané.

El atacante del Liverpool, que no se incorporó hasta este jueves a la concentración del conjunto senegalés, tras gozar de unos días de descanso por su participación en la final de la Liga de Campeones, ni tan siquiera se sentó en el banquillo.

Una ausencia que mermó notablemente la capacidad ofensiva de Senegal -que en el Mundial de Rusia integra el grupo H, junto a Colombia, Japón y Polonia, que será su primer rival, el 19 de junio en Moscú- que pese a monopolizar casi por completo la posesión del balón, apenas fue capaz de crear claras ocasiones de gol.

De hecho, la oportunidad más clara para los de Aliou Cissé no llegó hasta el último minuto de la primera mitad, en una jugada en la que primero Moussa Konate estrelló el balón en el poste y posteriormente Ismaila Sarr envió el rechace al cuerpo del portero.

Una oportunidad que pareció dar nuevos bríos al ataque senegalés en el inicio de la segunda mitad, en la que Mbaye Niang, uno de los más activos en el primer período, vio como su remate desde fuera del área se topaba nuevamente con la madera.

Acción que dio inicio a un auténtico asedio del conjunto africano, que pese a encerrar a la selección luxemburguesa en su propia área, no logró el ansiado gol de la victoria.

Un triunfo que Senegal, que este jueves conmemoraba el aniversario de su histórico triunfo ante Francia (1-0) en el partido inaugural del Mundial de Corea y Japón 2002, tratará de lograr en los amistosos que disputará ante Croacia, el próximo 8 de junio, y Corea del Sur, tres días más tarde.

Ficha técnica:

0 - Luxemburgo: Moris; Jans, Malget, Joachim (Mahmutovic, m.94), Carlson (Janisch, m.80), Mutsch (Da Mota, m.56, Bohnert, m.93); Martins (Skenderovic, m.83), Gerson, Barreiro, Rodrigues y Turpel.

0 - Senegal: Khadim Ndiaye; Ciss (Gassama, m.46), Kouyate, Koulibaly (Sané, m.46), Wague; Sarr (Sakho, m.64), Alfred Ndiaye (Ndoye, m.69), Gueye (Badou Ndiaye, m.46), Keita Baldé (Diouf, m.46); Konate y Niang

Árbitro: Estrada Fernández (ESP). Mostró tarjeta amarilla a Martins y Da Mota por Luxemburgo; y a Niang por Senegal.

Incidencias: Encuentro internacional amistoso disputado en el estadio Josy Barthel de Luxemburgo ante unos 3.800 espectadores.