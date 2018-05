Sánchez: Abstención es decir no a la regeneración, no hay término medio

Madrid, 31 may (EFE).- El líder del PSOE y candidato a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido hoy de que la abstención en la moción de censura a Mariano Rajoy "equivale a decir no a la regeneración democrática". "No hay término medio", ha aseverado.

Sánchez, que durante todo su discurso ha apelado a los 350 diputados de la cámara, les ha pedio que "no indulten con su voto el cierre en falso de una prórroga que hace mucho que debió cerrarse" y que sean conscientes de que "se abre una oportunidad que merece la pena ser explorada" para "entre todos construir una España distinta".

Tras sostener que el PSOE en cuatro décadas siempre ha obrado con "lealtad institucional" y "altura de miras" ha prometido "lealtad al estado por encima de todo", ha insistido en que la corrupción es lo que amenaza la estabilidad y ha hecho hincapié en que en la decisión de apoyar o no su moción "no caben terceras vías".

"La decisión solo tiene dos caminos excluyentes entre sí: sí o no, no hay terceras vías", ha recalcado en alusión al PNV.