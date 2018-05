Rivera avisa a Sánchez que no equivoque su adversario que es el separatismo

Madrid, 31 may (EFE).- El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha advertido hoy al líder del PSOE, Pedro Sánchez, de que "no se equivoque de adversario", que es el separatismo y el populismo, los que van a apoyar la moción de censura, y no el constitucionalismo en el que se inscribe el partido naranja.

Durante su segunda intervención en el debate de la moción de censura socialista, Rivera ha asegurado que su partido va a votar que no a la iniciativa para que Sánchez sea presidente porque supone votar que no a quienes quieren "liquidar" este país.

Además, ha afirmado que Ciudadanos hará oposición a quienes pretenden "sacar tajada de la debilidad" del Gobierno que constituiría Sánchez con los independentistas.

En este sentido, Rivera ya le ha anunciado a Sánchez que su partido no apoyará el techo de gasto de 2019, base para la elaboración de los presupuestos del próximo año, al igual que también se lo hizo saber al PP y se ha mostrado sorprendido con que el PSOE quiera aplicar unas cuentas públicas que ha rechazado.

"Le hace el boca a boca al PP. Usted ha defendido los presupuestos de Ciudadanos, los que negociamos en septiembre mientras ustedes estaban en el No es No, y ahora son ustedes los que los quieren aplicar", le ha recriminado.

Rivera le ha recordado que fue ayer mismo cuando votaron en contra de los Presupuestos en el Congreso y votaron con Unidos Podemos para subir los impuestos.

Para Rivera la intervención del líder del PSOE también ha confirmado que hay un "pacto del bipartidismo" para mantener como sea el actual régimen y el propio Sánchez acordó con Mariano Rajoy, durante su reunión en La Moncloa "alargar lo más posible la legislatura para achicar espacios y que Cs no ganara puestos en las encuestas".