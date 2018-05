Renard: Marruecos no presentará "sorpresas significativas" en el Mundial

Rabat, 31 may (EFE).- El seleccionador de Marruecos, Hervé Renard, afirmó en una rueda de prensa previa al amistoso que su equipo jugará hoy ante Ucrania que no introducirá "sorpresas significativas" en su equipo antes del Mundial, al estimar que "no hay razones para cambiar las cosas de arriba abajo".

En el partido de esta tarde, que se disputará en Ginebra a las 20.00 horas (18.00 GMT), Renard aprovechará para realizar "pequeños ensayos de sistemas y jugadores" y "revisar ideas" antes de continuar la preparación para el Mundial.

En su comparecencia de ayer, difundida hoy por la Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF) mediante su canal en YouTube, el entrenador anunció que probará durante el encuentro un esquema distinto a su habitual 4-2-3-1 y que el lateral del Real Madrid Achraf Hakimi será suplente, ya que la final de la Champions League del pasado sábado retrasó su incorporación a la concentración de la selección.

Marruecos tiene previsto jugar dos amistosos más, contra Eslovaquia y Estonia, antes de viajar a Rusia, donde se enfrentará a Irán, Portugal y España en la fase de grupos.

"No vamos de paseo para ver si los estadios de Rusia son bonitos", advirtió el técnico galo, que únicamente considerará como "buen" resultado "superar la primera fase" del torneo.

Y añadió: "No es que quiera poner el listón muy alto o que piense que seamos mejores que el resto, sabemos que el grupo es muy difícil (...) Será importante que no salgamos asustados contra España o Portugal".

Renard apuntó que la tarea de decir "quién es o no es favorito" corresponde "a los periodistas", y que su trabajo consiste en preparar a los 'Leones del Atlas' "para sufrir, para ser solidarios y para pasar momentos duros".

Aunque subrayó el potencial de España y Portugal, no se olvidó del que será su primer rival en Rusia, Irán, y destacó que su seleccionador, el portugués Carlos Queiroz, va a participar en su tercer Mundial, por lo que "su equipo estará preparado el 15 de junio".

El entrenador también tuvo palabras de elogio para uno de sus jugadores de moda, el centrocampista del Schalke 04 Amine Harit, recientemente nombrado mejor jugador joven de la Bundesliga alemana, y a quien definió como un futbolista "con un talento inmenso".

"Desde que está con nosotros ha sabido cuál es su lugar, y eso es algo que un técnico aprecia mucho (...) Ha respetado a los veteranos y la jerarquía, aunque en el fondo sabe, igual que yo, que va a ser muy importante para nosotros en el Mundial", dijo Renard.

Por último, preguntado por la incidencia del ramadán en la preparación de su equipo (el mes de ayuno musulmán empezó el 17 de mayo y acabará el 14 o el 15 de junio), Renard respondió que no se ha ocupado "personalmente" de gestionar este asunto.

"No estoy en la posición adecuada para hacerlo, y es un tema muy delicado", explicó Renard, quien aseguró haber delegado en otros miembros de su cuerpo técnico para que evalúen con los jugadores cuál es la mejor solución para ellos en el plano "físico, espiritual y mental".

En una reciente entrevista concedida a 'France 24', Renard declaró que el Ramadán de 2017 fue "la experiencia más catastrófica" que había vivido desde que comanda al equipo magrebí.