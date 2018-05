Las reacciones de la plantilla del Real Madrid

Madrid, 31 may (EFE).-

1. Keylor Navas: "Mister no tengo más que agradecimiento. Gracias por tanto apoyo en momentos de felicidad, sobre todo en los complicados. Gracias por hacer de un grupo una familia. Gracias por sus consejos y por demostrarnos que con una sonrisa en la cara se alegra el día".

2. Dani Carvajal: "Zidane simplemente darte las gracias por estos dos años y medio como nuestro entrenador. Has sido un profesional increíble al que todo tu staff. He aprendido muchísimo como jugador y persona a tus órdenes".

3. Vallejo: "Muchas gracias Zidane y a tu cuerpo técnico por la confianza que nos habéis dado y por el trabajo que habéis hecho. Os deseo que todo vaya fenomenal en vuestra nueva etapa. Gracias mister".

4. Sergio Ramos: "Mister, como jugador y ahora como entrenador, decidiste despedirte en lo más alto. Gracias por dos años y medio de fútbol, trabajo, cariño y amistad. Te vas, pero tu legado ya es imborrable. Uno de los capítulos más exitosos de la historia de nuestro querido Real Madrid".

5. Varane: "Señor clase! Un grandísimo ejemplo al nivel profesional y personal...gracias por todo! Respeto y humildad".

6. Nacho: "Gracias mister por todo lo que me has hecho vivir estos dos años y medio. Tu entrega por tus jugadores y el club siempre fue lo más importante para ti y por eso eres un referente para todos".

7. Cristiano Ronaldo: "Solo siento orgullo de haber sido tu jugador. Mister, gracias por tantísimo".

8. Toni Kroos: "Gracias mister. Ha sido un placer".

9. Benzema: "No tuve el placer de jugar contigo, hermano, pero tuve el inmenso honor de tenerte como entrenador así que te agradezco desde el fondo de mi corazón todo lo que me transmitiste y me aportaste. Buena suerte para usted y los suyos".

10. Modric: "Mister, fue un privilegio enorme el poder trabajar y aprender a tu lado. Siempre recordaré esta época contigo. Agradecido por todo lo vivido a tu lado y te deseo todo lo mejor. Gracias mister".

11. Bale: sin mensaje.

13. Kiko Casilla: "Un honor que hayas sido mi entrenador estos años. Gracias por hacer historia con el Real Madrid y sobre todo gracias por crear este gran grupo".

12. Marcelo: "Mister Zizou. He aprendido muchísimo a tu lado. He disfrutado como un niño cada entrenamiento, cada consejo. Eres muy especial para mí. Has hecho historia con tu trabajo, tu dedicación, pasión y sobre todo con tu humildad. Gracias mister".

14. Casemiro: "No tengo palabras para agradecerte todo lo que has hecho por este vestuario, por el Real Madrid y por el madridismo. Ha sido un orgullo y un privilegio tener como entrenador a mi ídolo".

15. Theo: "Un placer haber trabajado contigo y haber aprendido tanto de ti. Gracias Zidane".

17. Lucas Vázquez: "Ha sido un auténtico placer jugar a tus ordenes mister. Leyenda como jugador y ahora también lo eres como entrenador. Te deseo lo mejor".

18. Marcos Llorente: "Mister, contigo hemos aprendido, hemos crecido y hemos conseguido lo que parecía imposible. Te vas en lo más alto. Muchas gracias de parte de todo el madridismo".

19. Achraf: "Eternamente agradecido por tu confianza, mister, y por ser la persona que me permitió cumplir el sueño de jugar con el primer equipo del Real Madrid. Gracias Zidane".

20. Marco Asensio: "Gracias por todo lo que has hecho por mi y por el equipo. Ha sido un honor poder ganar contigo y aprender de ti durante estas dos temporadas. Te deseo lo mejor mister".

21. Borja Mayoral: "La palabra GRACIAS se queda pequeña para mostrarte mi gratitud. Jamás podré agradecerte lo suficiente toda tu confianza en mí y la oportunidad que me has dado de cumplir mi gran sueño. Ha sido un privilegio aprender cada día de ti. Ojalá nuestros caminos vuelvan a juntarse pronto".

22. Isco: "Zidane ha sido un honor trabajar contigo, aprender cada día y ganar todos juntos porque has conseguido hacer de este equipo algo histórico. Te deseo lo mejor".

23. Kovacic: sin mensaje.

24. Dani Ceballos: "Gracias por todo lo que he aprendido de ti este año. Dejas un legado muy grande en el Real Madrid. Fuiste leyenda como jugador y ahora también como entrenador. Te deseo lo mejor, mister".

30. Luca Zidane: un icono de gracias.