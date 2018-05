Nadal: Cuando comenzamos Gasquet era un poquito mejor que yo

París, 31 may (EFE).- El español Rafael Nadal, quien se medirá en la tercera de Roland Garros al francés Richard Gasquet, al que ganó en las 15 veces que se midieron, recordó que cuando los dos comenzaron en el tenis el galo era un poquito mejor que él.

"Los dos representábamos la nueva generación en aquel momento (tienen la misma edad). Los dos habíamos crecido siendo muy destacados en todas las categorías, él era un poquito mejor que yo, era la futura estrella francesa y el revuelo era por eso", señaló Nadal, acerca de un cruce en las semifinales de Montecarlo que terminó 6-7 (6), 6-4 y 6-3 para el español.

Nadal, quien liquidó este jueves en segunda ronda al argentino Guido Pella en tres sets con un mejor tenis que el que mostró en primera ronda, destacó la buena relación que tiene con su rival de tercera ronda.

"Es un buen amigo, una persona normal, agradable y positiva. Es alguien a quien aprecio mucho (...). Es positivo tener a gente así en el circuito. Siempre estuve de su lado. Cuando tuvo sus problemas (un positivo por cocaína provocado por un beso en 2009) siempre lo defendí porque es alguien sano y es un ejemplo positivo para muchos", indicó.

La mejor raqueta mundial analizó cómo ha evolucionado su juego con los años y lamentó el poco tiempo que he tenido para entrenar este año.

"Con los años uno pierde cosas. Yo no corro tan rápido como en 2005 o 2006, pero sigo siendo competitivo y cosas que he perdido por el camino las he ido supliendo por otras que he ido añadiendo", expuso el jugador mallorquín.

"Debo mejorar el revés, para abrir más pista con él o cambia direcciones, mejorar el golpe ganador, pero este año ha sido una desgracia casi no he podido entrenar", lamentó.