Manolo Santana asegura hay "Nadal para rato"

Marbella , 31 may .- El extenista Manolo Santana espera que Rafael Nadal, ganador de Roland Garros en diez ocasiones, "vuelva a ganar otra vez" el torneo, aunque a su juicio "ya es un éxito haberlo ganado tantos años", y asegura sobre el futuro deportivo del balear que hay "Nadal para rato".

Santana está convencido de que Nadal ganará el torneo, entre otras cosas porque "conoce la pista central como si fuera su casa y está jugando un tenis extraordinario", afirmó en una entrevista con Efe.

"Vamos a tener Nadal para rato, al él le encanta el tenis y le gusta jugar mucho y lo más importante es que ayuda a muchos jugadores que necesitan el apoyo de un gran campeón como Rafa", manifestó.

Asimismo, como talismán del equipo de la Copa Davis, Manolo Santana cree que España tiene "posibilidades", este año, aunque reconoció que "depende mucho de Rafa (Nadal)", porque "impone mucho a todos los rivales".

Como veterano y como leyenda viva del tenis, resaltó el "sacrificio" que supone estar en lo más alto del ránking, pues "hay que luchar mucho".

Sin embargo, no pierde la sonrisa ni el brillo en los ojos al añadir que el tenis es un deporte "fantástico porque hay una red por medio y la violencia no pude existir", incluso confiesa que su mayor "satisfacción" es "jugar todos los días".

Respecto al Mutua Madrid Open, apunta que "nunca" pensaba "que el torneo iba a llegar tan lejos, en diecisiete años", y que piensa "apoyar al máximo a Feliciano López", al que ha califica como "un chico joven con gran ilusión por el tenis" que "lo puede hacer muy bien", como director del torneo, cargo que asume el próximo año.

Sobre el futuro del tenis español, expresó la satisfacción que le causa ver en su club por las tardes a niños de edades tempranas, con 3, 4, 5 y 6 años.

"Me dicen Manolo por aquí, Manolo por allá, ellos no tienen ni idea de quién soy, me encanta, pero sus padres le dicen lo que significa Manolo Santana para el deporte", relató.

Añadió sobre el tenis nacional que hay un presente "increíble con Nadal, que es un campeonísimo, no solo jugando al tenis sino fuera de la pista, con lo que ayuda a muchos jóvenes para que se traten de dedicar con más esfuerzo para conseguir llegar tan lejos como él".

También elogió al alicantino David Ferrer y sigue de cerca los pasos del malagueño Alejandro Davidovich, del que augura que "ganará muchos torneos".

Santana se siente más que feliz con sus recién cumplidos 80 años y reconoce que son "muchos" pero está "encantado" porque le "gusta mucho haber ido cumpliendo año tras año" y más si cabe, si recibe un regalo muy especial, ser nombrado Hijo Adoptivo de la ciudad de Marbella, donde fue "por un año" y lleva 36, destacó.

Se siente "superagradecido" a la localidad malagueña por este reconocimiento, un lugar al que está atado y del que asegura que no se va porque le gusta "el temperamento de la gente y cómo se vive aquí, es un privilegio".

Después de haberse recuperado de la intervención quirúrgica a la que fue sometido el pasado febrero por una hernia inguinal, Santana recibirá este viernes al mediodía este nombramiento, junto al actual seleccionador nacional de baloncesto, Sergio Scariolo; el exseleccionador de fútbol Vicente del Bosque, y, a título póstumo, la Medalla de la Ciudad, el diseñador David Delfín.