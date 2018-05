Guerrero dice que "no hay sueños imposibles" al conocer que jugará el Mundial

Lima, 31 may (EFE).- El delantero peruano Paolo Guerrero afirmó que "no hay límites" y "ya no hay sueños imposibles", tras conocer hoy que el Tribunal Federal Suizo le ha habilitado para disputar el Mundial de Rusia 2018, una decisión que, agregó, le "hace justicia" parcialmente.

En un comunicado compartido en Facebook, Guerrero expresó que "está demostrado" que cuando los peruanos se unen "todo es posible".

El jugador comentó que el tribunal "ha dejado en suspenso la injusta sanción" que se impuso en su contra y, en consecuencia, queda habilitado para integrarse en su selección "y participar en el Mundial de Rusia como su capitán".

Guerrero estaba sancionado por 14 meses tras dar positivo por dopaje (metabolito de cocaína) en un control que se le efectuó en octubre. La suspensión de la sanción es "provisional" pero le permite disputar el Mundial.

El goleador agregó que la decisión de hoy "hace justicia, al menos parcialmente", aunque señaló que "la batalla sigue" a cargo de sus abogados para demostrar su inocencia ante la sanción impuesta.

"Yo me uno a mi selección y, junto a mis compañeros, me comprometo a dar el mayor de mis esfuerzos para darle nuevas y mayores alegrías a mi país", afirmó Guerrero, uno de los artífices de la clasificación de Perú a un mundial de fútbol después de 36 años.

El futbolista agradeció a su familia, a Dios y al presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo, que lo acompañó en Suiza a tramitar el recurso que ha sido finalmente aceptado.

Asimismo, extendió su agradecimiento a sus compañeros en la selección, que le han trasmitido "la fuerza necesaria para sobrepasar este duro momento", y también su "gratitud eterna" a "los millones de compatriotas" que se unieron a él "de miles de maneras diferentes, con un común denominador: el cariño desbordado".

El capitán de la selección expresó además su gratitud al presidente de la FIFA Gianni Infantino; a los capitanes de Australia, Dinamarca y Francia, que le expresaron su apoyo; y a la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPRO), que "de una manera u otra fueron útiles para lograr este resultado".

El Tribunal Federal de Suiza acordó hoy la suspensión provisional de la inhabilitación por 14 meses de Guerrero en respuesta a un recurso y a la petición urgente de suspensión de la ejecución de la sanción presentados por el jugador el pasado viernes.

El jugador emprendió esta iniciativa tras acudir personalmente a la sede de la FIFA en Zúrich para solicitar alguna medida que le permitiese jugar en el mundial, una gestión en la que no tuvo éxito.

En la exposición de los elementos que fueron tenidos en cuenta por la Justicia suiza se mencionan "los perjuicios de todo tipo que el recurrente, que ya tiene 34 años, sufriría si se le impide participar en una competencia que será la coronación de su carrera como futbolista".

Ello considerando sobre todo que "no actúo intencionadamente ni cometió una negligencia significativa" al incurrir en dopaje. El positivo fue por un metabolito de la cocaína.

La decisión del Tribunal se hizo pública muy poco después de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) anunciase que no se oponía a la petición de suspensión cautelar del capitán de la selección de fútbol de Perú.

El argumento que ha mantenido Guerrero a lo largo de los meses es que el dopaje fue totalmente accidental y ocurrió al ingerir un té que contenía restos de un mate de coca, lo que hizo que se detectara en su organismo la benzoilecgonina, principal metabolito de esa planta.

El Tribunal agregó que se ha tomado en cuenta la urgencia de emitir una decisión en vista de que la lista definitiva de los jugadores peruanos seleccionados debe presentarse a la FIFA el próximo lunes a más tardar.