Frank Lampard entrenará al Derby County, de Segunda división

Londres, 31 may (EFE).- El exfutbolista del Chelsea y de la selección inglesa Frank Lampard dirigirá al Derby County, de la Championship (Segunda división inglesa), durante las próximas tres temporadas, informó este jueves el club en su página web.

Lampard, de 39 años, emprenderá su primera aventura en un banquillo tras retirarse del fútbol profesional en 2016.

"Estoy emocionado por entrenar por primera vez en un club con tanta tradición e historia. Queremos aprovechar el sexto puesto de la temporada pasada para el año que viene y, al mismo tiempo, sacar talento joven de nuestra academia", manifestó el exfutbolista.

En sus más de 20 años de carrera, Lampard paseó su fútbol por West Ham United, Swansea City, Manchester City y New York City, además de en el Chelsea, donde se convirtió en una leyenda tras 13 años en el equipo.

Con los 'Blues', el inglés disputó 648 partidos y marcó 211 goles, lo que le valió para hacerse con tres títulos de la Premier League, cuatro FA Cups (Copa de Inglaterra), una Liga Europa y una Liga de Campeones.

Además, Lampard participó en 106 partidos con la selección inglesa, anotando 29 goles.

"Es mi primera vez como entrenador, pero he trabajado para esto durante mucho tiempo. He trabajado con algunos de los mejores y tengo confianza en mis habilidades. Sé que no será fácil, pero estoy aquí para trabajar duro. Estoy deseando empezar", agregó.

El Derby County finalizó sexto la temporada pasada en la Championship, lo que le dio la oportunidad de jugar los 'playoff' de ascenso a la Premier, donde fueron eliminados en semifinales por el Fulham.

Su antiguo mánager Gary Rowett se marchó al recién descendido Stoke City, por lo que la directiva del Derby County se ha decidido por Lampard para ocupar el banquillo durante las próxima tres temporadas.

El presidente del Derby County, Mel Morris, afirmó que "pocos jugadores han conseguido en su carrera lo que Frank" y que él es "un ganador y un líder que tiene el carisma y el carácter para ser un fantástico entrenador".

La elección de Lampard coincide en el tiempo con la de su contemporáneo Steven Gerrard, quien fue anunciado como entrenador del Rangers de Glasgow a principios de este mes.