Expertos recomiendan al Reino Unido una nueva política pesquera tras "brexit"

Edimburgo , 31 may .- El Reino Unido debe fijar una nueva política pesquera cuando salga de la Unión Europea (UE) que defienda los intereses del sector al tiempo que garantice la sostenibilidad de las poblaciones de peces, según un informe divulgado hoy por la University of the West de Escocia.

Tras el "brexit", previsto para el 29 de marzo de 2019, y el periodo de transición que durará hasta el 31 de diciembre de 2020, el Reino Unido dejará de participar de la Política Pesquera Común (PPC), que garantiza que la pesca y la acuicultura sean sostenibles y que sirvan de fuente de ingresos al sector.

El estudio afirma que la retirada de la PPC conllevará "ventajas" en el sentido de poder fijar una política propia, que permita, por ejemplo, la modificación de las cuotas de pesca, pero también "importantes desafíos".

"La política pesquera en el Reino Unido posterior al 'brexit' debería garantizar que los beneficios económicos derivados de abandonar la PPC se aplican también a las comunidades dependientes de la pesca", señala el documento.

El informe proporciona una guía de recomendaciones para la elaboración de esta regulación que se basa en la experiencia de una serie de Estados no pertenecientes a la Unión Europea (UE) como Noruega e Islandia.

Entre estas sugerencias están la de garantizar que haya un control parlamentario efectivo sobre la política pesquera así como que las decisiones políticas se basen en un asesoramiento científico independiente que "esté libre de intereses políticos y económicos".

Además anima al Gobierno británico a cooperar con las administraciones regionales de Escocia, Gales e Irlanda del Norte para consensuar los competencias en materia de pesca, ya que esta cuestión "es una fuente potencial de tensión entre las naciones constitutivas del Reino Unido".

Un portavoz del Ministerio de Medio Ambiente y Asuntos Rurales del Ejecutivo británico dijo que el abandono del club comunitario "brinda la oportunidad de diseñar una nueva política de pesca doméstica, que beneficie a todo el Reino Unido y permita que las comunidades pesqueras prosperen".

"Continuaremos trabajando en estrecha colaboración con las administraciones descentralizadas para desarrollar la futura política de pesca, y nuestro próximo libro blanco establecerá nuestra visión de una industria rentable y sostenible", destacó.