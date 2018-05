El PP espera que el PNV no caiga en las "trampas saduceas" de Sánchez

Madrid, 31 may (EFE).- El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha confiado hoy en que en el PNV sean "coherentes" y que "no caigan en las trampas saduceas" que, a su juicio, les ha tendido el líder del PSOE, Pedro Sánchez, al asegurar que va a mantener los presupuestos que los socialistas rechazaron con su voto.

Tras la primera parte del debate de la moción de censura contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, Hernando ha sido preguntado por la postura que del PNV, que esta mañana está decidiendo en Vitoria la Ejecutiva del partido nacionalista vasco.

"Espero que sean sencillamente coherentes y se den cuenta de que algunos esta mañana en la tribuna les han tendido trampas saduceas que me parece que luego no serán capaces de mantener, como pasó ya en el pasado", ha señalado en alusión al compromiso de Sánchez de mantener los presupuestos generales del Estado aprobados la semana pasada en la Cámara, con el voto en contra del PSOE.

Y es que, para Hernando, la moción de censura no sólo es "inoportuna", sino que además "no tiene ni pies ni cabeza" y es "un fraude a la democracia y un fraude a las urnas".

Sánchez "no ha presentado programa alguno", pero, además, hoy ha acudido a la Cámara a "censurar a su propio grupo parlamentario", se ha quejado Hernando, en cuya opinión se marchó en octubre de 2016 "llamándoles traidores" por abstenerse en la investidura de Rajoy y hoy "les afea que su voto en contra de los presupuestos de la semana pasada fue equivocado".

Ha recordado, en este punto, que los PGE salieron adelante con los votos a favor del PP, Ciudadanos, PNV, Nueva Canarias, CC, Foro y UPN, mientras que los socialistas y los "socios" con los que ahora Sánchez aspira a gobernar votaron en contra.

También ha criticado Hernando que Sánchez intente ser presidente con los votos de los independentistas catalanes y con el apoyo de los "amigos" de la banda terrorista ETA, en alusión a EH Bildu, algo que ha considerado "terrible" para la memoria de las víctimas, especialmente de las que tuvieron en las filas socialistas.

Así las cosas, Hernando, quien ha negado que la presidenta del Congreso, Ana Pastor, fuera elegida con el voto a favor del PDeCAT, su opinión es que Sánchez tiene que retirar su moción de censura.

Por su parte, el coordinador general del PP, Fernando Martínez Maíllo, ha subrayado que el debate ha puesto de manifiesto que Sánchez "no tiene un proyecto de país; su único proyecto es su ambición personal y su obsesión por llegar a la Moncloa sin haber ganado las elecciones".

En su opinión, "Sánchez no es un político de fiar", ha demostrado esta mañana que "no tiene principios" y su palabra "no vale nada", ya que hace unos días rechazó los presupuestos y ahora "está dispuesto a gobernar con ellos".