España se prepara para "ganar" el Mundial de fútbol para ciegos de Madrid

Madrid, 31 may (EFE).- Jesús Bargueiras, seleccionador español del equipo de fútbol para ciegos, declaró este jueves que se están preparando para "ganar" el Mundial de Madrid, en el que compiten por primera vez dieciséis selecciones, porque tienen "jugadores con mucho talento".

130 Jugadores ciegos, acompañados de 32 porteros videntes, disputarán del 7 al 17 de junio el Mundial de fútbol para ciegos que, por primera vez en la historia, se disputa en Madrid y tendrá dieciséis selecciones nacionales.

Todos los partidos se disputarán en el colegio Sagrado Corazón de Madrid. El encuentro inaugural enfrentará a España con Tailandia el 7 de junio, a las 18 horas, mientras que la gran final se disputará el 17 de junio a las 12 horas.

En la primera fase se clasificarán para cuartos de final las dos primeras selecciones de cada grupo. México, Rusia, Malí, Costa Rica, Tailandia e Irán debutarán en un Mundial.

España está encuadrada en el grupo A junto a Turquía, Marruecos y Tailandia. En el B, jugarán Argentina, Francia, Colombia e Irán. Se trata del grupo más fuerte y duro de los cuatro.

Por su parte, el Grupo C contará con las selecciones de China, Rusia, México y Corea del Sur, mientras que Brasil iniciará su lucha por repetir título, en el D, con Inglaterra, Costa Rica y Malí como rivales.

Solo Brasil, en cuatro ocasiones, y Argentina, en dos, han conseguido proclamarse campeones del mundo, mientras que España es el único país europeo que ha terminado entre los tres primeros -cinco veces- en la historia de la competición.

El Mundial está organizado por la Federación Española de Deportes para Ciegos (FEDC), junto con la ONCE, bajo el auspicio de la Federación Internacional de Deportes para Ciegos (IBSA).

La presentación de este Mundial se llevó a cabo este jueves en el ayuntamiento de Madrid con la presencia de Miguel Carballeda, presidente de la ONCE y del Comité Paralímpico Español (CPE), que destacó que cuando "viaja por el mundo no es habitual ver muchos ciegos por la calle. En España sí, desde hace 80 años que nació la ONCE".

"Nos apoya la sociedad y eso motiva que las personas ciegas de nuestro país puedan hacer de forma normalizada muchas actividades, entre ellas el deporte. Hay muchas cosas para sentirnos orgullosos y una de ellas es esta. Para este Mundial, en concreto, es importante tener a equipos como Real Madrid, Atlético o Rayo Vallecano apoyándonos", dijo Carballeda.

Eli Pinedo, asesora del Consejo Superior de Deportes, dijo que el "mes de junio será el mes del fútbol y que tanto el Mundial de Rusia como este de Madrid son igual de importantes".

"Tenemos que ser prudentes, pero queremos llegar lejos y ganar una medalla", confesó Pinedo, que disculpó a José Ramón Lete, presidente del Consejo Superior de Deportes y miembro del Comité de Honor del campeonato.

Francisco Javier Odriozola, director general de Deportes del ayuntamiento de Madrid, destacó la "enorme dimensión de este campeonato y la vocación de proyección del deporte por todo el mundo".

"Espero y deseo que nuestra selección vuelva a tener una participación destacada. Siento ya una victoria que Madrid sea sede del campeonato porque servirá para animar a muchas personas a practicar el deporte", confesó Odriozola.

Ángel Luis Gómez, presidente de la Federación Española de Deportes para Ciegos, declaró que este Mundial supone "un gran evento deportivo y social y la organización está siendo un reto por la cantidad de participantes".

Adolfo Acosta, jugador de la selección, dijo que para preparar este Mundial han realizado "diez concentraciones y el equipo llega bastante bien".

"Jugar en Madrid es una motivación más y espero que nuestro deporte siga conociéndose", apuntó Acosta, mientras que Jesús Bargueiras, seleccionador nacional, habló sobre el grupo que dirige.

"Nos estamos preparando para ganar el Mundial. Tenemos jugadores con mucho talento, este es nuestro Mundial, se está poniendo de todo cara y tenemos el público a favor", confesó Bargueiras.

El trofeo que recibirá el campeón del mundo es una obra del artista Sebastián Román Lobato, quién ha utilizado para realizar su obra materiales reciclados procedentes de la planta de reciclaje que Ilunion tiene cerca de su taller, en La Bañeza.

Un balón pinchado, un vaso de expansión de una calefacción diesel, un árbol de levas y la biela de una moto son los materiales utilizados para elaborar el trofeo.

Con motivo de este Mundial, la ONCE también ha diseñado un cupón especial dedicado al campeonato correspondiente al domingo 17 de junio.