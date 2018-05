Caras largas en el PP, que defiende cualquier decisión que tome Rajoy

Madrid, 31 may (EFE).- La noticia de que el PNV apoyará la moción de censura del PSOE contra Mariano Rajoy ha llenado la bancada popular de caras largas y gestos apesadumbrados entre los diputados del PP, que defienden que el presidente no quiera dimitir y aseguran que respaldarán cualquier decisión que tome.

Rajoy, que salió del Congreso cuando se interrumpió el debate de la moción de censura para un receso, no ha vuelto a la Cámara Baja y según fuentes populares previsiblemente no regresará para participar en el debate y que ya no vuelva hasta la votación de mañana.

Algunos diputados han admitido a Efe su tristeza y han considerado muy injusto que la Presidencia de Rajoy acabe de esta forma, tras un debate en el que, han considerado, su líder ha sido muy superior al socialista Pedro Sánchez.

Pero también han lamentado este final del Gobierno de Rajoy tras más de seis años de gestión en los que, han recalcado, la economía se ha recuperado y se ha logrado una creación sostenida de empleo.

Todos los consultados han coincidido en defender que Mariano Rajoy no dimita porque eso supondría, ha dicho una parlamentaria "asumir culpas".

Además, como recuerdan, una dimisión podría no servir para nada porque tras ella se abre un nuevo periodo de consultas y se propone un candidato a la investidura que difícilmente podría ser del PP por no contar con los apoyos suficientes.

No contemplan los populares la posibilidad de que su líder dimita como presidente del Gobierno, pero si de aquí a la votación de mañana cambia de opinión y decide hacerlo aseguran que le respaldarán.