Más de 1.500 atletas al galope en la noche del hipódromo de Madrid

Madrid, 31 may (EFE).- Más de 1.500 atletas participarán este sábado en la Madrid Run the Night by Sanitas, carrera nocturna que tendrá como escenario el Hipódromo de la Zarzuela en las distancias de 5 y 10 kilómetros.

Arena, césped y asfalto conformarán este recorrido, principalmente llano, y que permite tanto a los más noveles como a los más expertos correr en condiciones cómodas.

Después de la prueba los participantes disfrutarán de la Running Party donde la música, los regalos, y el picoteo pondrán el ambiente en el Hipódromo de la Zarzuela.

Las inscripciones estarán abiertas hasta hoy jueves, 31 de mayo, a las 15.00 horas. De los 12 euros de inscripción, 2 serán donados a la Asociación Infantil de Oncología de Madrid, ASIÓN.