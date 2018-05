Anquela defiende el rendimiento del Oviedo durante la temporada

Oviedo, 31 may (EFE).- El entrenador del Real Oviedo, Juan Antonio Anquela, defendió este jueves el rendimiento de su equipo esta temporada, año que considera "decepcionante" pero que se niega a tachar de "fracaso" después de los problemas para fichar en verano por los precios del mercado.

"Se ha cumplido lo que veníamos pregonando durante todo el año: tendremos que trabajar hasta el último minuto del último partido y ver qué pasa. He oído hablar de fracaso, y se ha usado esa palabra gratuitamente. Este equipo ha cubierto un año bastante aceptable, ha dado todo en lo que se refiere a sus perspectivas reales", analizó el técnico azul.

Para Anquela esa "realidad" ha de ser diferenciada de lo que se quiere conseguir, por lo que defendió "la mentalidad y el trabajo" de los suyos, pero aclaró que el hecho de que pudiera estar en los puestos de arriba y ascender, "era otra historia".

"Uno es lo real y otro lo que se quiere conseguir. Mi equipo ha dado todo, estamos desilusionados por no conseguir más pero hemos hecho todo lo que hemos podido y, si me apuras, en algunos tramos buenos de la temporada, mucho más de lo que podíamos", continuó el jienense.

Anquela aprovechó la que será su última previa de esta temporada con la Liga en juego para dejar clara su intención de quedarse en el Real Oviedo, plaza en la que "mayor apoyo" ha sentido en su carrera.

"Tengo que ganármelo, yo no he hablado con nadie que no sea el Oviedo, y lo haré el último día. Si no están contentos, 'Juanito' hará las maletas y se irá, pero yo me dejo el alma por este equipo, lo llevo dentro y quiero seguir trabajando aquí con honradez. Este club tiene lo principal: una ciudad detrás a muerte", concluyó el técnico.

Los azules trabajaron a puerta cerrada en la que será su penúltima sesión de la semana antes de enfrentarse a esa jornada unificada (sábado, 20:30 horas), final de temporada en el que necesitan ganar al conjunto oscense y que sean favorables a sus intereses los resultados del resto de rivales por el play-off.