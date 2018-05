Anquela defiende la profesionalidad de la SD Huesca

Oviedo, 31 may (EFE).- El entrenador del Real Oviedo, Juan Antonio Anquela, defendió hoy la "profesionalidad" de su ex equipo y próximo rival, la SD Huesca, en la polémica de las apuestas sobre el resultado de su derrota ante el Nástic, partido en el que vio a los oscenses "sin desidia, compitiendo y haciendo lo que tenían que hacer".

"Yo vi el partido entero y el que lo haya visto sabe que los comentarios sobran. El Huesca peleó desde el principio ante un equipo que es de los que más puntos ha sacado fuera de casa. Hicieron lo que tenían que hacer, ascender, estar tranquilos y competir ese día", explicó el técnico.

Para Anquela, que se juega sus escasas opciones de entrar en promoción con el Oviedo ante los oscenses, el resultado no deja lugar a dudas visto el "comportamiento" de los jugadores del Huesca, a los que considera "unos profesionales como la copa de un pino".

"Es un equipo que juega sin ninguna presión porque hizo sus deberes. Ojalá estuviéramos nosotros en esa situación y dijeran eso mismo de nuestros partidos. No hubo desidia, sus jugadores no van a hacer eso, el club no lo permitiría y el entrenador menos. El que lo haya visto lo sabe", concluyó el entrenador carbayón.

El jienense espera ese mismo Huesca, el que "ha sido bueno durante todo el año y no regala nada", el sábado en el Tartiere y advirtió de que para conseguir una victoria como la del Nástic los suyos tendrán que "trabajar muchísimo y hacer las cosas bien".