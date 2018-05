Anquela confirma el interés del Real Oviedo en el ghanés Boateng

Oviedo, 31 may (EFE).- El técnico del Real Oviedo, Juan Antonio Anquela, confirmó este jueves que el club carbayón está interesado en incorporar a sus filas al mediapunta ghanés Boateng, futbolista del Melilla que marcó catorce goles esta campaña en Segunda B y por el que el jienense preguntó a su último entrenador, Manolo Herrero, con el que le une una estrecha amistad.

"Claro que hay interés. Me llamó Ángel Martín -director deportivo del club- y me dijo que había un jugador en el Melilla que había hecho un buen año. Llamé a su entrenador, que es amigo mío y tuvimos una de esas conversaciones sobre jugadores, hablando como hablamos los entrenadores", explicó el propio Anquela.

El técnico azul comentó que la información que le llegó de su homólogo en el banquillo melillense fue buena, sobre todo en lo que al margen de mejora y a la evolución del ghanés se refiere.

"Empezó algo 'atontao', me dijo Manolo. No se enteraba muy bien de la copla, pero luego ha acabado haciendo un año impresionante y ha metido 14 goles", señaló el jienense sobre el mediapunta, que no se clasificó para la promoción de ascenso a Segunda con su equipo por perder el golaveraje ante su anterior club, el Extremadura.

El futbolista, de 25 años, llegó a España recién cumplida la mayoría de edad para incorporarse al Granada, equipo donde formó parte del filial y del que salió para ir cedido primero al San Roque y vendido después al conjunto extremeño.

Según Anquela, el Real Oviedo no se puede permitir incorporar jugadores que le pidan "cuatro veces más" de lo que cobran en sus clubes sólo por el nombre de la entidad y que es un acierto que los dirigentes carbayones opten por crear bases sólidas "y no endeudarse" tras el pasado más reciente del club, al que se encontraron "en la ruina".

"Nosotros tenemos que decidir bien en qué gastamos, pero a veces ni pagándolo. Algún representante piensa que si llama el Oviedo es la lotería, que van a poder sangrar al club, y no, el Oviedo te va a pagar lo que puede. Muchos ni te firman un año, quieren una jubilación anticipada y no puede ser", zanjó el andaluz.