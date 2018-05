Ábalos a Rajoy: No tenemos a nadie que decirle que se vaya, ya lo hemos hecho

Madrid, 31 may (EFE).- El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha respondido hoy al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que su partido no tiene ningún cargo público al que decirle que se vaya "porque ya lo ha hecho" y ha subrayado que los socialistas no tienen ninguna sentencia como la Gürtel.

En el turno de réplica al presidente del Gobierno, Ábalos ha recordado a Rajoy que los socialistas tienen un seguimiento escrupuloso de los casos de corrupción y, por tanto, "no tienen que cesar a nadie en diferido ni mandarle mensajes de apoyo".

En su respuesta, Ábalos también se ha desmarcado de los casos de posible financiación del PSPV: "yo no tengo nada que ver con eso", ha aseverado, al tiempo que ha insistido que no son homologables los casos de corrupción del PSOE con la sentencia Gürtel.

Además, ha sostenido que el debate de hoy no consiste en "juzgar al PSOE" y, por tanto, "no es de recibo que el Gobierno pida a la oposición cuentas que nada tienen que ver con las competencias de esta Cámara".

El responsable socialista ha pedido a Rajoy que se sitúe "por encima de todo esto" y le ha preguntado "qué saca" con decir que "todos hacen lo mismo".

"¿Le parece edificante esa imagen de España?" le ha espetado Ábalos para añadir que "sólo le falta decir", que la corrupción "forma parte de nuestro patrimonio nacional".