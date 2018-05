Zverev: intento no calentarme la cabeza cuando voy detrás en el marcador

París, 30 may (EFE).- El alemán Alexander Zverev, número tres del mundo que pasó a tercer ronda de Roland al apear con dificultades al serbio Dusan Lajovic, dijo que una de las claves para no perder el partido es no calentarse la cabeza cuando está detrás del marcador.

"Perder dos sets a uno en un partido es como ir perdiendo de uno en un partido de tres mangas. No hay que calentarse la cabeza: 'Vaya, estoy perdieron dos sets a uno. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Cómo voy a vencer el próximo punto? Uno da lo mejor de sí e intenta cambiar algo la táctica", aseveró Zverev, de 21 años.

El prometedor jugador, al que las quinielas sitúan como un de los principales rivales de Rafa Nadal, contó lo que le dijo Roger Federer en el pasado Abierto de Australia.

"Me dijo que él no había pasado de cuartos (en un Grand Slam) hasta que no tuvo unos 23 años, así que aún tengo tiempo", señaló el jugador.

El alemán de origen ruso vivió un suplicio ante Lajovic que amenazó con dejarle fuera de juego y que solo fue capaz de superar con esfuerzo y ante el derrumbe de su rival, que acabó cediendo por 2-6, 7-5, 4-6, 6-1 y 6-2, cinco sets que duraron tres horas y 24 minutos.

Zverev, que el año pasado cayó en primera ronda, buscará ante el bosnio Damir Dzumhur llegar a los octavos, algo que solo ha conseguido una vez en Grand Slam, en el Wimbledon pasado.