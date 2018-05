Viñales quiere "luchar por la victoria"

Redacción deportes, 30 may (EFE).- El español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), segundo en la clasificación del mundial de MotoGP, ha asegurado antes del inicio del Gran Premio de Italia en el circuito de Mugello que tratará de "encontrar la mejor configuración para la moto y luchar por la victoria, como siempre en cada carrera".

"Estamos atravesando un momento difícil y hemos perdimos algunos puntos muy importantes para el campeonato en las citas anteriores, pero aún así no nos daremos por vencidos y seguiremos trabajando duro para obtener buenos resultados en las próximas carreras", aseguró Maverick Viñales en la nota de prensa de su equipo.

"Estoy segundo en el campeonato y eso me motiva a seguir trabajando duro ya que después de la difícil carrera de Le Mans fuimos a Montmeló para unos entrenamientos y allí me sentí bien otra vez con la moto, tuve buenas sensaciones", resaltó Viñales.

"Paso a paso volveremos a estar arriba", dijo Viñales, quien afirmó que "Mugello es una pista que me gusta y donde siempre me he divertido mucho, es perfecta para mi estilo de pilotaje".