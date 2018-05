Uría:"La importancia de la cantera crecerá el próximo año, que será exigente"

Valencia, 30 may (EFE).- El segundo entrenador del Valencia, Rubén Uría, ha afirmado que "la importancia de la cantera crecerá en el club durante la próxima temporada como consecuencia de la exigencia competitiva que provocará la clasificación del equipo para la Liga de Campeones".

Así lo indicó el ayudante de Marcelino García Toral en unas declaraciones facilitadas por el club, en las que también señaló que esa misma exigencia también permitirá el crecimiento de los jugadores canteranos.

"La gente joven quiere conseguir cosas y, además, hay muchos jugadores que sienten el murciélago y eso es muy importante", agregó Uría, quien destacó la importancia de otros jugadores que en sus clubes anteriores no habían ofrecido "un rendimiento adecuado por diferentes motivos" y que sí que lo han dado en Valencia.

En la primera plantilla del Valencia hay hasta siete jugadores formados en la cantera, "a los que nadie les ha regalado nada", según afirmó Rubén Uría.

"La exigencia del Valencia es muy alta y por eso esa frase que se sacó un poco de contexto con Nacho Vidal, lo de que el Valencia no espera a nadie, no era con Nacho Vidal en concreto, sino que se refiere a un club tan exigente y tan grande que no espera a nadie, ni a Nacho Vidal ni a Kondogbia, si no está a la altura", prosiguió.

Consideró que con la competencia y la máxima competición europea, los jugadores canteranos podrán demostrar "su valía, su talento y por qué están en el primer equipo" y agregó que "en el fútbol base del club hay jugadores que están en puertas e incluso Ferran Torres, que nació en el año 2000, ya es casi una realidad".