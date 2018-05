Torra abre la puerta a un "diálogo sin condiciones" con Sánchez

Waterloo , 30 may .- El presidente de la Generalitat catalana, Quim Torra, se mostró hoy dispuesto a un "diálogo sin condiciones" con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, preguntado por su posición sobre la moción de censura, que condicionó a "escuchar la propuesta" del líder socialista.

Torra, en su primer viaje a Bélgica como presidente de la Generalitat, acudió hoy de forma inesperada a Waterloo, para reunirse, en la llamada "Casa de la República", con los exconsejeros Meritxell Serret, Toni Comín y Lluís Puig, huidos de la Justicia española desde finales de octubre pasado y a quienes quiso expresar su agradecimiento por "sacrificarse por Cataluña".

La visita se produce un día después de que Torra desbloqueara el Gobierno al aceptar firmar un decreto de nombramiento de los consejeros que formarán finalmente su Gobierno, sustituyendo a los que están en prisión preventiva y en Bélgica para desbloquear la toma de posesión.

Sin embargo, Torra advirtió de que "sigue siendo un objetivo vital" del Govern "restituir" tanto a los que considera consejeros "legítimos" y al expresidente Carles Puigdemont, que espera en Alemania la decisión de la justicia de ese país sobre la orden de extradición dictada por el Tribunal Supremo español.

"Mantenemos nuestro compromiso de la restitución del presidente y de hasta el último de los consejeros que están en el exilio. Esto no puede seguir así, es imposible que establezcamos una relación de normalidad con presos políticos", aseguró.

Preguntado por si condicionaría su apoyo a la moción de censura presentada por Sánchez a la puesta en libertad de los políticos procesados, dijo que está "en rondas de negociación" y quiere "escuchar".

"Si nosotros estamos pidiendo diálogo, lo primero que tenemos que hacer es escuchar las propuestas", agregó, a la vez que aseguró que "ha habido contactos" con el PSOE.

La coordinadora general del PDeCAT ha intensificado en las últimas horas los contactos, entre ellos con Torra, Puigdemont y Sánchez, y ha reunido hoy a la ejecutiva ampliada de su partido para perfilar una decisión sobre la moción, que se debate mañana y se vota el viernes en el Congreso de los Diputados.

"Necesitamos que la política vuelva a la política y que el Gobierno de Mariano Rajoy, o sea quien sea en función del resultado de la moción de censura, que el presidente de (Gobierno de) España se siente a negociar con el presidente de Cataluña, hablar y dialogar", dijo.

Torra aseguró que en estos contactos ha pedido "conocer cuál es el proyecto que Sánchez tiene para Cataluña" y "en qué medidas y soluciones se puede basar ese proyecto".

"Estamos pidiendo un diálogo sin condiciones. No solo nosotros, creo que toda Europa está pendiente del discurso de Sánchez y de dónde sitúa la situación de Cataluña", afirmó.

Por otra parte, Torra anunció que presentará una "querella por difamación" contra Alfonso Guerra por llamarle "nazi", y consideró "inadmisible" que se refiriera a él con "insultos realmente intolerables".

"A título personal voy a presentar una querella por difamación contra el señor Alfonso Guerra porque creo inadmisible que en Europa se pueda insultar a alguien calificándole de nazi y que no pase nada", afirmó, después de que quien fuera vicepresidente del Gobierno socialista entre 1982 y 1991 se refiriera a él como "un nazi" en una entrevista radiofónica.

Torra ya había exigido este martes a Guerra, a través de un mensaje de Twitter, que retirara "inmediatamente" ese insulto y le pidió que "jamás vuelva a utilizarlo" contra él "ni contra ningún demócrata".

Preguntado por el papel que la Generalitat espera ahora de los que hasta ahora consideraba consejeros "en el exilio", Torra les pidió que "continúen la tarea de internacionalización del caso catalán", y que en su contacto con los nuevos consejeros sean "portavoces de la libertad".

"En este momento no solo tenemos políticos exiliados, también cantantes. Una democracia occidental no puede permitírselo", dijo Torra, en referencia al rapero mallorquín Valtonyc, a la vez que consideró que "no solo se está pidiendo un proyecto desde Cataluña sino también desde Europa".