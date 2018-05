El Teucro anuncia que Edu Moledo y Bruno de Castro dejarán el club

Pontevedra, 30 may (EFE).- El club de balonmano Condes de Albarei Teucro anunció hoy que el extremo derecho Edu Moledo y el lateral Bruno de Castro no continuarán la próxima temporada en su primer equipo, que competirá por segundo año consecutivo en la liga Loterías Asobal.

Moledo llegó al Teucro en el verano de 2014 procedente del Academia Octavio. El extremo derecho fue una pieza importante en el primer ascenso a la Asobal, conseguido en esa misma temporada. En este último curso marcó 40 goles.

Por su parte, Bruno de Castro, de nacionalidad brasileña, fichó por el conjunto pontevedrés en junio de 2017 tras desvincularse del Karlskrona de la liga sueca. En su primera experiencia en el balonmano español, el jugador destacó por su aportación en el juego defensivo.

Ambas bajas se unen a las ya conocidas del central Borja Méndez, fichado por el Helvetia Anaitasuna, y el lateral izquierdo Yoan Balázquez, de nacionalidad cubana, que regresa al club portugués Oporto tras finalizar su cesión.