Técnico Albacete afirma que sus jugadores sólo piensan "en ganar" en Tenerife

Albacete, 30 may (EFE).- El entrenador del Albacete Balompié, Enrique Martín, ha asegurado que sus jugadores sólo piensan "en ganar" al Tenerife, a domicilio, en la última jornada de la Liga1/2/3, en la que necesita triunfar para garantizarse la continuidad en la categoría sin depender de otros resultados.

En comparecencia pública, Martín ha dado su visión sobre el choque final en Tenerife y ha dejado claro que no quiere que "en el banquillo haya gente hablando de si otro equipo va ganando o perdiendo, ya que no podemos perder la energía pensando en eso".

El preparador navarro ha dicho esperar enfrente "un Tenerife de profesionales" que le planteará batalla pese a no jugarse nada, aunque ha matizado: "Yo he sido profesional y la intensidad del que se juega algo está ahí".

Para Martín, "eso no significa que no vayan a querer ganar el partido", pero se ha fijado en la sucedido en el Huesca-Nástic de la pasada jornada donde "ganó el que más lo necesitaba porque si el Huesca no hubiera ascendido tendría otra necesidad y no sería lo mismo".

El preparador del cuadro manchego se ha mostrado optimista con su plantilla, "como lo he hecho toda la temporada", y ha afirmado que "con la intensidad del otro día podemos ir a cualquier sitio", pero si ha considerado que "debemos ir a ganar, pero no todos arriba, sino con sentido común".

Pese a que la trayectoria de su equipo ha sido descendente en los últimos diez encuentros, en los que no ha sido capaz de ganar y sólo ha sumado cinco de los 30 últimos puntos en juego, ha dicho estar "orgulloso" de sus jugadores.

"No hemos hecho el ridículo en ningún sitio y hemos jugado los últimos ocho partidos con los de arriba, que tienen jugadores interesantes, y si no mirad por qué van a pagar diez millones de euros por Borja Iglesias", ha concluido.