The xx, Stormzy e Isaura encabezan el festival luso Super Bock Super Rock

Lisboa, 30 may (EFE).- Los británicos The xx y Stormzy, y la portuguesa Isaura son algunos de los artistas que encabezan la 24 edición del festival portugués Super Bock Super Rock, que se celebrará en Lisboa del 19 al 21 de julio.

La organización del evento anunció hoy el cartel definitivo, que contará con 39 actuaciones repartidas en cuatro escenarios situados en el Parque de las Naciones de la capital lusa.

El grupo londinense The xx será el encargado de abrir el evento en el escenario principal, en el que interpretará temas de su álbum "I See You", lanzado el pasado año.

Por su parte, el rapero británico Stormzy será uno de los protagonistas del último día, cuando repasará algunas de las canciones que le llevaron al estrellato con su debut "Gang Signs & Prayer".

En representación de Portugal estará Isaura, una de las dos representantes del país en la pasada edición de Eurovisión, celebrado en Lisboa, con el tema "O Jardim", compuesto por ella e interpretado en dúo junto con Cláudia Pascoal.

La cantante portuguesa se lanza ahora a la carrera en solitario y presentará en el festival su primer álbum, "Human", que saldrá a la venta el próximo 8 de junio.

Durante los tres días del certamen pasarán por el escenario artistas de renombre en el panorama mundial como Travis Scott, Julian Casablancas -cantante de The Strokes- con su grupo The Voidz, Justice, Benjamin Clementine, Temples, Anderson Paak & The Free Nationals, Slow J, Sofi Tukker, Tom Misch o Princess Nokia.

Además, se realizará un homenaje a Zé Pedro, guitarrista del grupo Xutos & Pontapés fallecido el pasado noviembre, por lo que varios amigos y admiradores se reunirán en un concierto tributo bajo el nombre "Who the F×ck is Zé Pedro?".

El Super Bock Super Rock contará este año con participación española, con las actuaciones de la cantante de flamenco barcelonesa Mariola Membrives y el grupo teatral La Fura dels Baus, que estrenará su espectáculo "IN-UP // OUT-UP", creado exclusivamente para el evento.

Nacido en 1995, el festival es una de las principales referencias musicales en Portugal y durante las dos últimas décadas reunió en suelo luso a algunas de las mayores estrellas de la música a nivel mundial, como David Bowie, Iggy Pop, Iron Maiden o Red Hot Chilli Peppers, entre otros.