El Santander Tour crece para seguir siendo referencia en el golf femenino

Madrid, 30 may (EFE).- El Centro Nacional de Golf de Madrid acogió este miércoles la presentación del Santander Golf Tour 2018, circuito femenino con once pruebas en algunos de los campos españoles de referencia y que se prolongará desde mediados de julio hasta mediados de noviembre.

Gonzaga Escauriaza, presidente de la Real Federación Española de Golf, destacó la importancia de esta iniciativa: "Nos tenemos que felicitar todos por este nuevo circuito que tenemos para el golf y especialmente para el golf femenino. Campos estupendos, muchísimas citas. Agradecemos al Banco Santander porque ya sois golf femenino, se asocia mucho vuestro nombre al golf femenino".

"El deporte femenino en España está adquiriendo un auge tremendo, se ha visto en los Juegos Olímpicos. Creo que el deporte femenino tiene muchísimo recorrido en España y vosotros vais a contribuir. El golf femenino español tiene una importantísima participación a nivel profesional y amateur y es un empujón mas que nos dais", declaró.

Por su parte Íñigo Aramburu, director del Circuito Santander Golf Tour 2018, anunció que la competición "pasa de seis torneos a once".

"Dentro de esas pruebas, dos serán especiales. Una será de dobles en Sevilla y otra será un torneo de leyendas, donde podremos ver en acción a grandes jugadoras que tienen grandes títulos internacionales. Los eventos contarán con una difusión mediática bastante importante y por primera vez se emitirán también a través de Twitter. Habrá una aplicación con toda la información además de la web", señaló.

El Santander Tour tendrá además muy presente la figura de Emma Villacieros, presidenta de la Real Federación de Golf entre 1988 y 2008 recientemente fallecida. Así, en su honor, se plantará un roble en cada uno de los campos que se visiten.

"Hemos pensando que en cada campo donde vayamos a jugar vamos a plantar un roble como símbolo de la fortaleza y el poderío que tenía Emma. Es un símbolo lo que hizo durante todos sus años de capitana y presidenta", explicó Marta Figueras-Dotti, consejera del Ladies European Tour y embajadora del Circuito Santander Golf Tour 2018.

"En reconocimiento de todo lo que ha hecho por mí quiero dar al final del circuito un premio a la ganadora del ránking del Santander Tour y donaré cinco mil euros para la ganadora en nombre de Emma Villacieros", anunció.

Visiblemente emocionada, quiso poner en valor la figura de la exmandataria: "Fue mi capitana desde que tenía doce años, mi presidenta. Ha sido una persona espectacular por lo que ha hecho por el golf femenino, no se puede comparar con nada. Me ayudó muchísimo, fue muy influyente en mi carrera y me ayudó a llegar donde llegué junto con otras personas de esta federación. Ayudó a llegar al golf femenino a algo nunca soñado y le debemos mucho".