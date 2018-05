PP-A pide perdón por Gürtel y exige lo mismo a PSOE por casos de corrupción

Córdoba, 30 may (EFE).- El presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, ha pedido hoy en Córdoba perdón al "conjunto de la sociedad" sobre la sentencia del caso Gürtel y ha exigido lo mismo al PSOE por "los 150 casos de corrupción" en Andalucía.

En declaraciones a los periodistas, Moreno ha manifestado que "si la sociedad lo considera necesario, no nos cuesta y a mí en particular no me cuesta pedir disculpas, perdón al conjunto de la sociedad", algo que "ya ha hecho nuestro presidente en todas las cámaras".

Añadió que "a todos nos asquea" la "mala utilización" de las siglas del PP "que ha hecho una minoría" que "no representa" a los 700.000 afiliados del partido que llevan "40 años trabajando por España y Andalucía", ha señalado el popular.

Moreno se ha referido a que en el Gobierno de España "no hay nadie juzgado" pues la condena se remonta a "hechos de hace 15 años, a personas muy limitadas y que ya están fuera".

Sin embargo, Moreno se ha preguntado cuándo va a pedir perdón el PSOE "por las 150 causas de corrupción que tienen pendientes en Andalucía; los ERES, los cursos de formación, el caso Guadalquivir", algo por lo que "la presidenta Susana Díaz también debe pedir disculpas".