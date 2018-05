Page:el gobierno que salga de la moción se debe limitar a convocar elecciones

Toledo, 30 may (EFE).- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha dicho hoy que la situación política en que se encuentra España "no acaba más que en elecciones", por lo que cree que el gobierno que pudiera salir de la moción de censura "se tendría que limitar a convocar elecciones".

En una entrevista en la Cope, se ha referido a la moción de censura presentada por el PSOE que se debate mañana y ha señalado que "el gobierno que estuviera al pairo el tiempo que sea, se tendría que limitar a convocar elecciones" y "que hablen los electores".

Incluso si no saliera la moción, ha indicado, la situación política "no acaba más que en elecciones, independientemente de cómo salga la moción e incluso si no saliera", ya que, ha continuado, "parece evidente que el Gobierno se ha quedado sin ningún apoyo y que es cuestión de meses que podamos estar en elecciones".

Ha manifestado que el secretario general del PSOE, si gana la moción, convocaría inmediatamente elecciones porque "no hay más alternativa".

García-Page ha explicado que aunque todos los partidos, incluido Ciudadanos, apoyaran la moción, no se produciría un "escenario de previsibilidad como para poder garantizar una agenda de gobierno".