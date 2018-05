Odriozola: "En una porra pondría a España campeona sin duda"

Las Rozas , 30 may .- Álvaro Odriozola, defensa de la Real Sociedad, mostró las esperanzas que tiene en la selección española para el Mundial de Rusia, afirmando que "en una porra" la pondría "campeona sin duda" convencido de que no pesará el favoritismo.

"Pondría a España campeona en la porra sin lugar a duda. Pero eso no sirve de nada, solo trabajar día a día, prepararnos de la mejor manera posible porque todo el mundo sabe de la dificultad de llevarse la copa. Daremos el cien por cien para tratar de ser campeones", manifestó en rueda de prensa.

Odriozola destacó la palabra equipo por encima de todo y como clave del éxito de la buena línea con la que España llega al Mundial 2018.

"Tenemos toda la ilusión, es un Mundial, una oportunidad única. En este tipo de campeonatos no lo ganan los jugadores, si no el equipo. Julen lo está consiguiendo, somos una piña, hay muy buen ambiente. La calidad de España todo el mundo la conoce y tenemos que estar responsabilizados e ilusionados para ir a por todas", dijo.

En lo personal, dijo estar preparado para ser titular en el tiempo que Dani Carvajal tarde en recuperarse de su lesión y celebró que el lateral madridista no haya perdido las opciones de llegar a Rusia por la lesión muscular que sufrió en la final de la Liga de Campeones.

"Claro que me veo capacitado para ser titular, para eso estoy trabajando", dijo. "Que Carvajal siga aquí con nosotros es una noticia buenísima y soy el más feliz de que esté aquí porque nos hace más fuertes".

"Me toca trabajar en el día a día para dar lo mejor de mí y ponerle difícil la decisión al mister. No sabemos la duración de la lesión de Carvajal pero por supuesto que me veo capacitado y así lo voy a demostrar", añadió.

Agradeció la "confianza" que siente del seleccionador Julen Lopetegui y desveló que aún no han hablado nada sobre su participación en los dos amistosos previos al Mundial en los que no podrá jugar Carvajal. "Siento su confianza y se la agradezco en el campo y dando el cien por cien en los entrenamientos. Hay muchos laterales en España de un altísimo nivel y solo estar en la lista pone en valor la confianza que el seleccionador tiene en mí".

También agradeció a sus compañeros de la selección el trato que le dispensan para su rápida adaptación siendo el más joven. "Mi acogida está siendo magnífica. Cuando eras pequeño veías en la tele a Iniesta a Ramos y uno siempre se pregunta como serán y como te tratarán. Está siendo de maravilla. La convivencia es muy fácil, hay un grupo especial con muy buen feeling entre todos. Cuando hay equipo, hay más opciones de llevarnos la copa".

Por último señaló a las selecciones que ve candidatas al título junto a España. "Es un Mundial y hay selecciones muy buenas. Brasil tiene un equipazo, Alemania siempre está ahí, Argentina aunque no dio buena imagen en nuestro amistoso, con su mentalidad siempre va a pelear. Francia saca jugadores muy buenos que hay que ver como compiten y luego habrá alguna revelación y favoritos que no dan el nivel. Hay que centrarse en el rival que toque porque todos son potentes".