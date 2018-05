Gas Natural Fenosa completa 70 % del corredor carga de gas París-Algeciras

Jaén, 30 may (EFE).- Gas Natural Fenosa, a través del proyecto Boosting Energy Sustainable fuels for freight Transport in European motorWays (BESTWay), ha completado el 70 % del Corredor Atlántico de gas natural licuado (GNL) y gas natural comprimido (GNC) que enlaza París con Algeciras (Cádiz) con nueve puntos de repostaje.

Este nuevo avance en BESTWay, cuyo objetivo es contribuir al despliegue a gran escala de este combustible en el transporte por carretera, se ha conseguido gracias a la inauguración de uno de los puntos de repostaje de gas en Jaén, en el término municipal de Guarromán, según un comunicado de la empresa.

Este punto de la provincia de Jaén resulta de gran importancia debido a la estratégica situación de esta localidad en lo que al transporte de mercancías se refiere.

En los próximos meses, se pondrán en marcha las otras dos estaciones de servicio restantes que completan el proyecto BESTWay y que se ubicarán en Madrid y Jerez (Cádiz).

En el marco de esta inauguración, BESTWay ha celebrado unas jornadas formativas de la mano del alcalde de Guarromán, Alberto Rubio, dirigidas a transportistas, empresas y particulares con el objetivo de dar a conocer este proyecto y las ventajas del gas natural en el transporte.

El responsable de Explotación de Instalaciones Oeste de Gas Natural Fenosa y coordinador del proyecto BESTWay, Javier de Pablo, ha sido el encargado de explicar al más de medio centenar de asistentes el proyecto, que supone un impulso a los combustibles sostenibles para el transporte.

La jornada, además, contó con la presencia de expertos del sector que analizaron las ventajas del uso del gas natural tanto como solución real a una movilidad más sostenible, como alternativa para mejorar la calidad del aire y disminuir la contaminación.

La evolución del vehículo a gas natural está experimentando un crecimiento exponencial, y en los últimos diez años, el parque de vehículos que usan este combustible se ha multiplicado por seis, cifra que supera el 27 % si la comparativa es respecto al último año.