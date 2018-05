Londres acogerá la mayor retrospectiva de Burne-Jones en cuarenta años

Londres, 30 may (EFE).- La Tate Britain de Londres acogerá el próximo otoño la mayor retrospectiva hecha en la capital británica en los últimos cuarenta años del pintor Edward Coley Burne-Jones (1833-1898).

Desde octubre hasta febrero, el museo londinense expondrá más de 150 obras del artista, pionero del simbolismo y uno de los primeros representantes de esta corriente que alcanzó reconocimiento mundial.

Pinturas, vidrieras y tapices de Burne-Jones, "uno de los artistas británicos más influyentes del siglo XIX", podrán visitarse en una muestra que correrá a cargo de la comisaria de la National Portatrait Gallery, Alison Smith.

Burne-Jones rechazó "los ideales industriales victorianos" y ofreció un "universo paralelo encantado, habitado por seres bellos y melancólicos", indicó la Tate Britain en un comunicado.

El artista tendió hacia el simbolismo con representaciones "idealizadas del pasado" que contrastaban con el creciente materialismo de la sociedad victoriana de la época.

La exposición reunirá los principales trabajos de la carrera que Burne-Jones desarrolló a lo largo de cuatro décadas, que representan caballeros artúricos, héroes clásicos y ángeles bíblicos.

"Love Among the Ruins" (1870-73) o "The Wheel of Fortune" (1883) son algunas de las pinturas de gran escala que se exhibirán en Londres, como antes lo hicieron en la Exposición Universal de París de 1889, cuando Burne-Jones emergió en el escenario mundial "como la luz propia del arte simbolista".

La falta de formación del creador en Bellas Artes, indicó el museo, le permitió desarrollar un "enfoque distinto con una idiosincrasia propia".

Burne-Jones centró sus primeros trabajos en la decoración de iglesias, punto en el que arrancará la muestra con ejemplos como las vidrieras "The Good Shepherd" (1857-61) o "The Adoration of the Magi" (1861), un gran retablo creado para la iglesia de San Pablo en Brighton (Inglaterra).

Considerado uno de los mejores dibujantes del siglo XIX, aseguró la Tate Britain, los dibujos del inglés como "Desiderium" (1873) también se podrán ver para demostrar su "sensible y personal respuesta a los antiguos maestros renacentistas".