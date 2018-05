Leuko pretende terminar año con "buena victoria" ante un Almería "herido

Lugo, 30 may (EFE).- Serge Leuko, lateral derecho del CD Lugo, ha afirmado este miércoles que pretende terminar la temporada con "una buena victoria" ante un Almería "herido" que llega al Anxo Carro en puestos de descenso a Segunda División B.

"Queremos acabar la Liga con buenas sensaciones, con una buena victoria, jugando bien en casa, despidiéndonos de nuestra afición tras un año en que hemos tenido buenos momentos y malos. Nuestros seguidores se merecen que el equipo se vaya de vacaciones con buen fútbol y una buena tarde", comentó en rueda de prensa.

Enfrente tendrán a un rival que cayó a posiciones de descenso el pasado fin de semana en la penúltima jornada del campeonato y se encuentra a un punto de los puestos que dan la permanencia.

"Tenemos un equipo que viene herido, a intentar no bajar, y nosotros vamos a intentar hacer un buen fútbol, que la afición disfrute en el Anxo Carro", señaló el lateral derecho.

El Lugo ha encarado la recta final de la temporada con la permanencia asegurada y fuera de la lucha por la promoción de ascenso.

"Creo que hemos hecho una buena temporada. El primer tramo fue muy bueno, con muchos partidos ganados, y la segunda vuelta ha sido más complicada, hemos perdido a mucha gente, partidos que no merecimos perder en casa. Yo creo que ha sido de notable", sostuvo.

A nivel personal, el defensa rojiblanco se mostró "muy contento" de cómo ha sido su temporada a pesar de que en los primeros meses de competición, tras haber acudido a la llamada de la selección camerunesa, tuvo poco protagonismo.

"Fue un comienzo un poco difícil con la llamada de la selección y luego un primer tramo de Edu Campabadal espectacular. Después empecé a tener minutos, luego vino Álvaro (Lemos) y el nivel de competencia era muy bueno y siempre sano y el balance es bastante positivo, he crecido más y he dado un pasito más para consolidarme en Segunda División", opinó.

El lateral recordó que tiene "dos años más de contrato" con el Lugo y dijo estar "feliz" en el conjunto gallego, "identificado con el club", en el que le "gustaría seguir".

El pasado fin de semana, Leuko no pudo estar a disposición de su entrenador, Francisco Rodríguez, al encontrarse concentrado con la selección de Camerún, con la que disputó unos minutos en un amistoso con Burkina Faso.

"Estoy muy contento, tuve pocos minutos, diez, pero no pido más, me bastan al ser con mi selección", declaró.