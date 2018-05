Leonardo Mayer: "Hoy no entraba de ninguna manera"

París, 30 may (EFE).- El argentino Leonardo Mayer, quien cayó este miércoles en primera ronda de Roland Garros ante el veterano francés Julien Benneteau (62 del mundo), no encontró explicación a su derrota y reconoció que le da mala suerte preparar con tanta antelación el torneo.

"Vine con un montón de ganas, incluso una semana antes, pero no lo vuelvo hacer. No vuelvo a venir con tanta antelación", dijo ante al prensa el jugador de Corrientes, quien recordó que alcanzó en otras ediciones mejores resultados sin haber venido con tanto tiempo a París.

El jugador de Corrientes, 42 del mundo, acabó de jugar este miércoles el partido que había iniciado el martes, pero que se había suspendido por falta de luz.

El tenista comenzó el encuentro de este miércoles con una ventaja de 6-2 y 4-3.

"Ayer jugué muy bien. Hoy me relajé un poco y se me escapó ese set y después ya no podía sacar y empecé a jugar mal de fondo y se me iba escapando", lamentó Mayer, sobre su enfrentamiento al local Benneteau, rival en segunda ronda del argentino Juan Martín del Potro, sexto del mundo.

"Hoy no entraba de ninguna manera. No se entiende. Es un deporte de sensaciones y, a veces, no salen las cosas. Lo intentamos, pero no salen", agregó el tenista, quien no se reprochó su actitud.

Mayer, de 31 años, cumplió esta edición su octava participación en Roland Garros, en el que su mejor resultado fue la tercera ronda en cinco ocasiones.