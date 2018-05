Laura Rafols anuncia su adiós para vivir el fútbol "desde el otro lado"

Redacción Deportes, 30 may (EFE).- La portera del equipo femenino del Barcelona Laura Rafols anunció este miércoles su adiós al fútbol, diciendo que "no me quiero cansar de él", aunque ahora quiere vivirlo "desde el otro lado".

Rafols, de 27 años, ofreció una emotiva rueda de prensa en la Ciutat Esportiva Joan Gamper en la que estuvieron presentes algunas de las que han sido sus compañeras desde que llegó a la entidad azulgrana en 2004.

"Hace tiempo que no tengo las mismas ganas y la ilusión que tenía antes. Siempre he dicho que el fútbol es mi vida y solo por eso sé que tengo que dejarlo ahora", comentó la portera.

Rafols seguirá "vinculada" al club azulgrana, aunque no especificó las funciones que desarrollará en la entidad a partir de la próxima temporada.

La portera dijo que deja el club "en las mejores manos" y repartió agradecimientos entre sus familiares, "que me llevaban todos los días a entrenar", y todas las personas vinculadas al equipo azulgrana, desde los directivos a sus compañeras.

Rafols ha mostrado su deseo de sumar un nuevo título a su palmarés en la final de la Copa de la Reina que el Barcelona jugará el próximo sábado en Mérida (Badajoz) contra el Atlético de Madrid, su gran rival en las últimas temporadas.

"Nos hemos dejado la piel para cumplir todos los objetivos y en la Copa haremos lo mismo. Este equipo se ha levantado siempre", dijo la jugadora, cuyo palmarés incluye cuatro ligas y tres copas.