Jaume Munar: "He dado un paso adelante"

París, 30 may (EFE).- El joven mallorquín Jaume Munar estaba triste tras perder contra el serbio Novak Djokovic en la segunda ronda de Roland Garros, pero satisfecho de su actuación en París, donde a sus 21 años ganó su primer partido en un Grand Slam y donde se despide con la sensación de haber dado un paso adelante.

"Me voy contento porque creo que he dado un paso adelante, desde los partidos de la fase previa hasta hoy. Creo que contra Djokovic podía haber jugado mejor, pero no he hecho un partido malo, he sido competitivo de principio a fin", aseguró el balear tras caer contra el exnúmero uno del mundo por 7-6(1), 6-4 y 6-4 en 2 horas y 18 minutos.

Apenas 155 del mundo, alcanzó el cuadro final a través de la fase previa y logró su primer triunfo en un Grand Slam a la segunda intentona, tras derrotar en la primera fase a su compatriota David Ferrer, un veterano del circuito a quien remontó dos sets en contra.

"Me he dado cuenta de que teniendo un millón de cosas que mejorar he competido con gente muy buena. Hice una fase de clasificación muy buena, gané a Ferrer que es un referente para mi y contra Djokovic he hecho todo lo posible", aseguró.

Esa situación le hace sentirse confiado en sus opciones y seguro de que "el día de mañana" volverá a París "con espectativas más altas".

"He superado momentos difíciles, tanto en la fase previa como contra Ferrer. Gané ese partido tras perder 2-0 con los problemas que arrastraba, que parecía imposible que pudiera jugar cinco sets", indicó.

De su duelo contra Djokovic, a quien llevó a un juego de desempate en el primer set, se lleva la sensación de que tiene que mejorar cosas, pero que no está tan lejos del máximo nivel.

"Lo más positivo es lo que he hecho mal, medirme con Nole que tiene un nivelazo que aparece en los momentos clave me demuestra donde estoy, me confirma que estoy haciendo un buen trabajo", afirmó.

Sabe Munar que tiene que mejorar cosas técnicas y que debe ser más constante en la pista, pero se lleva la sensación de que el trayecto emprendido es el positivo.

Recordó que antes de afrontar a Djokovic habló con su paisano Nadal, que le dijo que estuviera tranquilo.

"Me dijo que hiciera lo que dependiera de mi. Era un partido casi imposible de ganar. Djokovic cuando está con una pierna dentro de la pista, todo el mundo sabe lo peligroso que es. Me dijo que disfrutara", señaló.