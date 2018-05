Izquierda Socialista da su "apoyo incondicional" a Sánchez para la moción

Madrid, 30 may (EFE).- La corriente Izquierda Socialista (IS) ha manifestado hoy su "apoyo incondicional" a la moción de censura de Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy, por considerar que este "no puede seguir ni un minuto más al frente de un gobierno democrático".

En un comunicado remitido a Efe, IS hace un llamamiento a las fuerzas políticas para que hagan "causa común" con el PSOE en la exigencia de responsabilidades políticas a Rajoy y en el objetivo de impedir que "un partido como el PP, encausado y acosado por su innata corrupción, siga gobernando el país, como a su juicio demandan los ciudadanos.

También pide que dentro del PSOE no haya fisuras: "pedimos a los compañeros un apoyo firme y sin fisuras, es el momento de reivindicar la dignidad, uno de nuestros principales valores socialistas inamovibles como seña de identidad propia para alcanzar la igualdad a través de la libertad".

IS llama además a un "activismo militante en redes y en la calle que equilibre el boicot de los medios de comunicación dominados por el IBEX y el liberalismo servilista".