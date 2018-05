Husillos: "Sé que puedo llegar a quedar campeón de Europa"

Roma, 30 may (EFE).- El español Óscar Husillos, que volverá mañana en Roma a disputar los 400 metros tras perder por descalificación el oro en los Mundiales en pista cubierta de Birmingham, aseguró hoy que confía en su opción de "quedar campeón de Europa" en agosto en Berlín.

Husillos explicó, en una entrevista con EFE en el hotel romano en el que se aloja para la Golden Gala de atletismo, que, pese a vivir unos momentos complicados tras el Mundial de Birmingham, se siente bien y capacitado para darse grandes satisfacciones en el futuro.

El atleta palentino llegó el martes a la capital italiana y tomará contacto en las próximas horas con la pista del Estadio Olímpico, centrado en seguir creciendo de cara a los Campeonatos de Europa de Berlín, su gran objetivo.

Pregunta: Ya han pasado más de tres meses desde el Mundial de Berlín, ¿el tiempo le ha ayudado a metabolizar lo que ocurrió?

Respuesta: Me ha ayudado a cambiar la mente y la perspectiva de todo, al fin y al cabo vi que no se había acabado el mundo ese día y que a los diez días estaba otra vez entrenando y que tenía ganas de volver a competir, de llegar a Berlín, que es la cita más importante del año y de volver a hacerlo bien. Encontrarme ahora aquí en Roma con contrincantes además con los que tuve la oportunidad de correr en la final de Birmingham creo que es un buen papel para pensar que si les gané allí les puedo ganar también aquí.

P: Este jueves será la primera vez en la que volverá a correr los 400 metros tras la descalificación. Usted siempre ha manejado bien la presión, ¿siente que ha mejorado desde ese punto de vista tras lo de Birmingham?

R: Han sido un par de meses de saber llevarlo todo un poco con ello. Pesa, pero esa presión la verdad que no me afecta, no me afecta saber que podía ser campeón del mundo y que ahora por los motivos que sean tengo que llegar al campeonato de Europa y quedar campeón de Europa. No me pesa eso porque no lo pienso, yo pienso en hacerlo lo mejor posible y sé que puedo llegar a quedar campeón de Europa o a estar entre los tres primeros. Pienso que con el trabajo que estoy haciendo puedo llegar a conseguirlo.

P. Sus últimos resultados, en los 100 y en los 300 metros, han sido muy positivos. ¿Cómo sigue el proceso de preparación de cara a Berlín?

R: Queda mucho trabajo todavía, quedan dos meses para Berlín todavía y esa es la cita clave. Entonces estamos a finales de mayo, principios de junio, y la preparación está siendo lenta porque quedan un par de meses. Esta (en la Golden Gala) es la primera cita importante y simplemente para ver cómo nos encontramos de estado de forma y ver si hay que hacer algún cambio en la planificación de los entrenamientos.

P: Su récord personal es 45:16. ¿Mejorar esa marca en Roma está entre sus objetivos o es algo en este momento secundario?

R: No creo que pueda andar en ese tiempo (45:16), tampoco me gusta hablar de las marcas que puedo llegar a hacer ahora. Mi entrenador, que me conoce bien, me tranquilizó bastante diciendo que estoy bien de forma, que la cosa va a salir bien y que lo más importante es encontrar una sensación buena para las próximas carreras. Entonces no pienso en hacer 45:16 o en bajar de 45. Creo que andar por debajo de 45:50 sería una buena marca para empezar a competir ahora en mayo.

P: ¿Ya ha tomado contacto con la pista del Olímpico?

R: Estuve hace dos años corriendo con la Selección un relevo 4x100. Ya sé lo que es la pista, esta tarde iré a calentar a la pista de calentamiento y mañana veremos qué tal será la pista y los contrincantes.

P: Hablando de rivales, este jueves competirá con los estadounidenses Fred Kerley y Gil Roberts o el dominicano Luguelín Santos, plata en Londres 2012. ¿Qué opina de ellos?

R: Luguelín tiene un final bastante bueno, siempre acaba más rápido la segunda parte de la carrera que la primera. Fue subcampeón olímpico en Londres. Kerley es un talento, es muy fuerte, no le vimos en el Mundial de Birmingham en la prueba individual porque no se clasificó pero en el relevo hizo un gran papel y luego tenemos a (el qatarí, Abdalleleh) Haroun que fue tercero del mundo en Lodnres 2017. La carrera va a estar muy interesante por los puestos de arriba.