Herrera ve "fraude de ley" en una moción que conduce a España a inestabilidad

Valladolid, 30 may (EFE).- El presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, cree que la moción de censura que mañana presentará el PSOE contra Mariano Rajoy es "apresurada, improvisada y en fraude de ley" en cuanto que no garantiza la estabilidad y conducirá a España a una inestabilidad política y económica.

Herrera, que ha apelado a la responsabilidad de los diputados para que no salga adelante "por el bien de España", ha incidido en que se trata de una "moción de censura presentada por alguien que ha fracasado en dos elecciones generales, al que las encuestas dan en retroceso" y que ha visto esa vía como "única oportunidad instalarse en La Moncloa", en referencia al líder del PSOE, Pedro Sánchez.

En declaraciones a los periodistas en los pasillos de las Cortes, donde hoy se celebra sesión plenaria, Herrera que ha confiado en que "no prospere" la moción, una iniciativa "de irresponsabilidad" ha trasladado que no le cabe "ninguna duda" de que Sánchez no va a atreverse "a plantear una clara defensa de la Constitución y de la aplicación del 155" ante posibles derivas en Cataluña.

Para Herrera, que se ha preguntado qué va a pasar con los presupuestos generales del Estado que el PSOE no respaldó y a los que faltan el paso por el Senado y la vuelta de nuevo al Congreso para ser aprobados, los "únicos que han aprovechado" los efectos de la moción son los que en la "carrera loca de partidos estaban aprovechando para plantear la iniciativa más rebuscada".

En ese sentido, ha incidido en que el presidente de la Generalitat de Cataluña no ha tardado ni 24 horas en "constituir un Gobierno decente" y poner fin a la aplicación del artículo 155.

El presidente de la Junta ha recordado que la moción de censura es un instrumento legítimo y democrático para garantizar la estabilidad lo que no se produce en este caso y ha reconocido que a 24 horas "existe una gran incertidumbre sobre su resultado", de ahí el llamamiento a la responsabilidad de los diputados.

El efecto inmediato ya se ha visto, ha apuntado el titular del Ejecutivo autonómico, con la caída de la bolsa, debida también por otras incertidumbres exteriores, ha admitido , y el repunte de la prima de riesgo.

Y se ha referido además, a preguntas de los periodistas, a las declaraciones que sobre este asunto realizó ayer el consejero de Educación de la Comunidad, Fernando Rey.

El consejero de Educación se preguntó si en otro país del entorno democrático de España "sería posible mantener un Gobierno así" tras conocerse la sentencia sobre el caso Gürtel, que en su opinión tiene "un impacto en la credibilidad muy fuerte".

Herrera ha sostenido que se trata de unas declaraciones absolutamente legítimas de su consejero de Educación, que no es afiliado al PP y que hizo dentro de su condición de constitucionalista.

El presidente de la Junta se ha mostrado "orgulloso y feliz" de que Rey sea su consejero de Educación, independientemente de que comparta "todo, en nada o parte, en el espíritu o la letra" sus declaraciones.

"Tiene libertad para dar opiniones fundadas por venir de quien vienen", ha sostenido Herrera.

Con quien sí comparte opinión Herrera, que ha recordado que él sí es militante del PP, es con el presidente de ese partido en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, cuyas directrices reflejan la posición "oficial y firme" de su partido.