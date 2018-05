Gonçalo Guedes prefiere no hablar de su futuro hasta que pase el Mundial

Lisboa, 30 may (EFE).- El futbolista Gonçalo Guedes, jugador del París Saint Germain (PSG) que estuvo cedido este año en el Valencia, aseguró hoy que hasta que no pase el Mundial de Rusia, al que acudirá con la selección de Portugal, no hablará de su futuro.

En rueda de prensa en la Ciudad del Fútbol de Oeiras (Portugal), donde está concentrado el combinado de "las quinas", Guedes explicó hoy que está "concentrado con la selección" y prefiere "no hablar de clubes"

En una respuesta muy escueta sobre su futuro, insistió en que todo quedará resuelto tras el Mundial de Rusia.

Tras ser una de las revelaciones de la Liga española en su posición de extremo izquierdo, Guedes manifestó que son conscientes de "lo difícil" que será el Mundial, aunque quieren "competir y llegar lo más lejos posible".

A falta de que se incorpore Cristiano Ronaldo, la selección de Portugal prepara estos días el partido amistoso que disputará contra Bélgica el próximo 2 de junio en Bruselas.

Portugal está encuadrado en el grupo de España y ambas selecciones se enfrentarán en su primer encuentro del Mundial el próximo 15 de junio.