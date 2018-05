Economía aún no ve impacto de alza de precio petróleo en el déficit comercial

Madrid, 30 may (EFECOM).- La secretaria de Estado de Comercio, María Luisa Poncela, ha afirmado hoy que el alza de los precios del petróleo no han impactado en el déficit de la balanza comercial del primer trimestre, y que de momento no se ha visto afectado el saldo energético.

Durante su comparecencia en la Comisión de Presupuestos del Senado para explicar el presupuesto de su departamento para 2018, Poncela ha reconocido que España es un país dependiente de las importaciones de petróleo y que una subida de precios "nunca es buena noticia".

Sin embargo ha puntualizado que el país también exporta productos de hidrocarburos refinados y ha destacado que entre enero y marzo el déficit energético se ha comportado mejor que el no energético y se ha moderado en un 6 %.

"El primer trimestre de momento va bien", ha dicho tras puntualizar posteriormente a los medios de comunicación que "habrá que ver cómo evolucionan estos precios".

De hecho el índice de precios de consumo (IPC) en España se disparó en mayo hasta el 2 % interanual, nueve décimas por encima de la tasa registrada en abril (1,1 %), debido al aumento de los precios de los carburantes (gasóleo y gasolina) por el repunte del precio de petróleo.

En este sentido, la secretaria de Estado ha señalado que es un dato que "está dentro de los límites y de las previsiones que se marcan con Bruselas", aunque ha apostado por seguir trabajando para que el diferencial con la Eurozona esté siempre ajustado y no se pierda competitividad empresarial.

Por otra parte, preguntada por el temor de los inversores ante la inestabilidad de los mercados europeos y el ascenso de las primas de riesgo italiana y española, consecuencia de la incertidumbre política en ambos países, Poncela ha señalado que "España está en el radar de los inversores extranjeros y hoy la confianza sigue existiendo".

Para la secretaria de Estado de Comercio los datos de crecimiento de inversión extranjera en 2016 publicados hoy demuestran que España es un país de confianza.

Además ha resaltado que los inversores tienen en cuenta muchos factores, no sólo los políticos, para enfocarse en un país y ha recordado que incluso con primas de riesgo española "por las nubes" España ha conseguido mejorar su posición de atracción de inversiones.