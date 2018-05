Down España urge un sistema inclusivo para estudiantes con discapacidad

Madrid, 30 may (EFE).- La Federación Down España ha reclamado al Gobierno la reforma de la legislación educativa y la implantación de un sistema que respete el principio de educación inclusiva, basado en la igualdad de oportunidades y que no discrimine a las personas por razón de su discapacidad.

En un comunicado, la organización considera que esta reforma es "urgente" y "más necesaria que nunca", después de que un informe del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU señalara que España incurre en un problema de "segregación y exclusión" de estudiantes discapacitados de la educación general, lo que de manera general viola su derecho a la educación.

La Federación, que engloba a 93 asociaciones, recuerda que alerta desde hace años de que el sistema de educación español es discriminatorio con las personas con síndrome de Down y vulnera lo establecido en el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Mateo San Segundo, presidente de Down España, ha criticado que el marco normativo español mantenga un sistema "dual" de escolarización que permite la convivencia de los centros ordinarios y centros específicos de educación especial.

A su juicio, es incompatible que coexistan estas dos modalidades en un sistema basado en la educación inclusiva y en el derecho de no discriminación e igualdad de oportunidades.

San Segundo ha criticado el sistema de obtención de títulos, también cuestionado por la ONU, ya que los estudiantes con discapacidad con adaptación curricular normalmente no obtienen los mismos certificados que el resto.

Un hecho que origina que las personas con síndrome de Down no tengan la misma posibilidad de progresar dentro del sistema educativo, por lo que se limitan sus opciones laborales y su inclusión personal, laboral y social, ha dicho.