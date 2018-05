Dorca: "Si no ganamos al Reus será una mala temporada"

Alcorcón , 30 may .- Albert Dorca, centrocampista gerundense del Alcorcón, declaró este miércoles que si la próxima jornada, en el último partido del campeonato, no ganasen al Reus, sería "una mala temporada" aunque lograran el objetivo de la salvación.

El Alcorcón tiene 49 puntos, está dos por encima del descenso que marca el Almería, y por debajo tiene también al Albacete, Cultural Leonesa y Córdoba (48) y al Nástic (49). Un empate frente al Reus la última jornada le valdría para salvarse.

"Estamos con muchas ganas porque sabemos que nos jugamos la temporada. Hay que salir tranquilos y si todo el mundo da el cien por cien y sacaremos el partido. Nos vale un empate pero queremos ganar", dijo Dorca.

"Tenemos que hacer un partido serio porque en ningún momento pensamos en salir a empatar. El equipo juega bien, rinde a buen nivel y si todo va en consonancia a lo que hacemos ganaremos. El Reus no lo va a poner fácil porque si les ganamos les pasamos en la clasificación y por eso creo que vendrán a por todas", confesó.

Para Dorca, el Alcorcón lleva toda la temporada "compitiendo muy bien y en estas últimas semanas no ha cambiado nada".

"Si ganamos se habrá conseguido el objetivo. Hemos dado el máximo, pero si no ganamos será una mala temporada. No ha sido fácil, hemos estado en situaciones complicadas, y si algo no se nos puede reprochar es que somos un grupo sano y trabajador", concluyó.