El deporte y la nutrición pueden disminuir la edad biológica

Madrid, 30 may (EFE).- El deporte y una buena nutrición pueden disminuir la edad biológica, según puso de manifiesto el profesor Antonio José López Farré durante la Jornada sobre Avances Científicos en el deporte, celebrada este miércoles en Madrid.

López Farré habló de la importancia de la nutrición del deportista mezclada con ejercicio que permite a la persona gozar de buena a salud y que a la vez puede disminuir la edad biológica.

Añadió que es muy importante el factor de la genética y cómo influye a la hora de que el cuerpo tenga que asimilar grasas y carbohidratos, y a la recuperación muscular. También resaltó la importancia de reponer las reservas de glucógeno 2 horas después de terminar el ejercicio físico ya que ayuda a la recuperación.

La Jornada, en la Real Academia Nacional de Medicina, comenzó con una bienvenida de su presidente, el doctor Joaquín Poch Broto, quien destacó que el deporte "si no es competitivo y no tiene unas reglas establecidas no es deporte".

En referencia al papel de la medicina en el deporte dijo: "tenemos que hacer una medicina en el deporte muy precisa, para la persona y tenemos que trabajar colaborativamente con el paciente que es el protagonista del proceso".

El profesor José Manuel García habló sobre si son acertadas o poco científicas las recomendaciones sobra la actividad física. "El problema en nuestra sociedad es la falta de actividad física", a la cual definió como cualquier actividad que requiera un esfuerzo como el planchar ropa.

Sin embargo, respecto a la evolución de cómo los españoles ven el deporte destacó: "Pasamos de una sociedad que veía deporte a una que hace deporte y por eso es el momento que tenemos que empezar a involucrarnos". También hizo énfasis en el incorporar actividad física en nuestras rutinas diarias y en las de nuestras familias ya que la inactividad física es la cuarta causa de mortalidad en España.

Concluyó que las recomendaciones relacionadas con el ejercicio físico son acertadas pero que la dosis tiene que ser personalizada para cada persona, a lo que añadió que se debería hacer un Proyecto Nacional para que se promueva el ejercicio físico.

La profesora Nuria Mendoza Laiz habló de los beneficios del ejercicio físico para la discapacidad. "Hay que tener en cuenta que a estas personas les cuesta más el hacer ejercicio físico pero en mi experiencia he visto que si una persona empieza, conseguimos que sea constante y supervisado, y empieza a ver beneficios casi siempre se adhieren al ejercicio físico y mejoran su calidad de vida y destrezas motoras".

El profesor Tomás Ortíz Alonso habló del cerebro del deportista a la hora de dar una respuesta y tomar una decisión, y la importancia de un buen funcionamiento cerebral para el buen rendimiento de un deportista.

"Si hay un estado de alerta muy alto", explicó, "permite que se anticipe y tome un decisión mucho más rápido, lo cual es un factor diferenciador entre un buen deportista y uno malo o un deportista y una persona no deportista".

"El entrenamiento motor y perceptivo o visual son claves para disminuir la ansiedad ejecutoria y la amígdala, esenciales para el buen rendimiento de un deportista y disminuir sus errores", añadió.

Para concluir, destacó la importancia de la alianza con la neurociencia en el deporte "si queremos que un deportista llegue a un buen nivel no solo necesita de un buen entrenador sino de neurocientíficos".