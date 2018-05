Cs cree que Torra no quiere gobernar y no ve motivos para levantar el 155

Barcelona, 30 may (EFE).- La diputada de Ciudadanos en el Parlament Lorena Roldán ha afirmado hoy que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, "ha demostrado que no está aquí para gobernar" sino que lo que busca es "más conflicto", por lo que ha indicado que no ve motivos para levantar la aplicación del artículo 155.

En rueda de prensa desde el Parlament, Roldán ha sostenido que Torra "ha dejado claro que quiere recuperar las leyes de ruptura y hacer un parlamento paralelo donde estén solo los partidos independentistas".

"No podemos permitir que esto pase en Cataluña. Tenemos que proteger los derechos de los catalanes y esto pasa por aplicar la Constitución", ha apuntado Roldán, quien ha pedido en este sentido a los partidos no soberanistas "que apliquen la Constitución" en Cataluña.

Preguntada por si para "proteger los derechos de los catalanes" hay que alargar la aplicación del artículo 155 de la Constitución, Roldán ha respondido que "no hay motivos" para que finalice la intervención de la autonomía en Cataluña.

"Se hizo porque teníamos un Govern que se saltó la ley. No vemos que esto se tenga que levantar, los partidos constitucionalistas tenemos que estar unidos", ha dicho sobre el 155.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, firmó ayer un nuevo decreto de nombramiento de los consellers que formarán su Govern, sustituyendo a los que se encuentran en prisión -Jordi Turull y Josep Rull- y a los que se encuentran huidos en Bélgica -Toni Comín y Lluís Puig-.