Ciudadanía es consciente cambio climático, pero se implica poco en evitarlo

Barcelona, 30 may (EFE).- La ciudadanía es consciente de que se está produciendo un cambio climático, pero se implica poco en luchar contra él, según han concluido hoy los expertos que han participado en una jornada ambiental en la Universidad de Barcelona.

Bajo el lema 'Cambio climático, ¿por qué hay un abismo entre la ciencia y la conciencia?', la jornada buscaba debatir por qué la evidencia científica de este problema no afecta a la concienciación social y, en este aspecto, los expertos han apelado por que haya una mayor implicación ciudadana, empresarial, social y política para evitar este problema en ciernes.

Durante la jornada, organizada por la Universidad de Barcelona (UB) y el meteorólogo Tomás Molina, se ha reproducido un vídeo en el que se mostraban ejemplos de este cambio climático, como la reducción del hielo glaciar, la deforestación, el aumento de plásticos y de la temperatura global o el consumo de energía.

Los ponentes han destacado que la mayoría de la población no pone en duda la existencia del cambio climático, pero aún así coinciden en que es difícil incorporar cambios en el comportamiento, ya que el conocimiento no tiene nada que ver con la actuación de las personas.

El catedrático de Ciencia Política e investigador del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma Barcelona (UAB) Joan Subirats ha detallado que en este sentido existen cuatro tipos de ciudadanos: los convencidos, los resistentes, los tradicionales y los 'free raiders'.

Los convencidos son aquellos conscientes del problema y que adoptan medidas para evitarlo, los resistentes no son conscientes y no adoptan medidas, los tradicionales no son conscientes pero sí que adoptan medidas y los 'free raiders' son los que pese a ser conscientes no adoptan conductas para solventar el cambio climático.

Todos los ponentes han coincidido en que no se puede negar el cambio climático, y el meteorólogo Tomás Molina ha evidenciado mediante gráficos que la temperatura registrada esta primavera no es la "normal" y que el calentamiento global afecta a todo el planeta y no se detiene "en ningún mes".

La secretaria de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Generalitat, Marta Subirà, ha explicado que actualmente hay una "confusión" entre los hechos y las opiniones, y que las opiniones, especialmente en las redes sociales, acostumbran a suplantar las evidencias científicas.