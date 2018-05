Catalá afirma que no acaba de entender que el PNV pueda apoyar moción censura

Madrid, 30 may (EFE).- El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado hoy que no acaba de entender que el PNV, después de apoyar los presupuestos generales del Estado, pueda plantearse dar respaldo a la moción de censura del PSOE y ha asegurado que oficialmente el Gobierno no tiene información de que haya decidido su voto.

En una rueda de prensa en el Ministerio tras la reunión de la conferencia sectorial de Justicia, Catalá ha señalado que no hay planes porque, en estos momentos, el resultado de la moción es "imprevisible" y hasta que no se vote todo son "conjeturas y especulaciones".

"Mi estimación muy personal en este caso es que con un grupo político con el que acabas de alcanzar un acuerdo para aprobar los presupuestos, por lo tanto para seguir construyendo políticas públicas en todos los ámbitos, de transportes, de pensiones, de salarios, que de repente sea un partido que promueva el cambio de Gobierno, yo no lo acabo de entender", ha señalado.

Si lo hacen, será a ellos a los que corresponda dar explicaciones, ha agregado para insistir en que lo importante ahora es evitar conjeturas y seguir trabajando.

Como ejemplo ha puesto la reunión de la conferencia sectorial celebrada esta tarde con las comunidades autónomas, aunque ha reconocido que siempre se tienen "defectillos" y se puede estar en las reuniones mirando en el móvil las últimas noticias, en este caso sobre la moción de censura.

"Al Gobierno no le consta que el PNV haya fijado posición", ha señalado en referencia a rumores sobre la posibilidad de que los nacionalistas vascos apoyaran la moción socialista.